Väitös 12.12.: Sisäinen motivaatio myös e-oppimisen virtalähteenä (Mystakidis)

Nykyisillä verkko-opetuksen ja -oppimisen käytännöillä on rajoituksia etäopetuksen laadun ja tehokkuuden suhteen. Jotta oppiminen olisi syvällistä ja mielekästä, kaivataan verkko-oppimiselle uusia malleja ja viitekehyksiä, jotka kehittävät ja ylläpitävät oppijoiden korkeaa motivaatiota ja sitoutumista.

MSc Stylianos Mystakidis selvitti kognitiotieteen väitöstutkimuksessaan motivaatiota lisäävien lähestymistapojen vaikutusta sosiaalisessa virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan verkko-oppimiseen ja avoimeen koulutukseen.

Motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä voidaan lisätä monin eri keinoin, joista osa perustuu oppimisen pelillistämiseen. Peleihin perustuviin lähestymistapoihin kuuluvat muun muassa sisäistä motivaatiota lisäävä leikkisä suunnittelu, pelillistäminen sekä hyötypelit.

Motivaatiota lisääviä menetelmiä on tutkittu perinteisemmissä oppimisympäristöissä, mutta verkko-oppimisen suosion jatkuvan kasvun takia on tarve tutkia niiden vaikutusta oppimisen laatuun myös verkko-oppimisessa.

– Tutkimuksen tulokset voivat nopeuttaa verkko-oppimisen laadun parantamista vastaamaan kiireellisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin koulutustarpeisiin. Näin saadaan aineksia myös korkea-asteen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen tulevaisuuteen, Mystakidis toteaa.

Helpottamalla syvän ja mielekkään oppimisen saavuttamista verkkokoulutuksessa avattaisiin samalla uusia koulutuksellisia rintamia kohti taloudellisen kasvun, sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin virstanpylväitä. Väitöstutkimuksen mukaan tämä voi muuttua todellisuudeksi tuottamalla korkealaatuista, joustavaa ja henkilökohtaistettua sekä transformatiivista opetusta suurelle joukolle ihmisiä.

MSc Stylianos Mystakidisin kognitiotieteen väitöskirjan "Motivation Enhanced Deep and Meaningful Learning with Social Virtual Reality" tarkastustilaisuus järjestetään 12. joulukuuta 2019 kello 12 alkaen Agoran salissa Beeta. Vastaväittäjänä toimii yliopistotutkija Tuire Palonen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja:

Stylianos Mystakidis, stylianos@mystakidis.com, +306983910853

Stylianos Mystakidis (s. 1974, Agrinio, Kreikka) valmistui maisteriksi (MSc., Mechanical Engineering) Ateenan kansallisesta teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998 ja sai toisen maisteritutkintonsa (M.A., Education in Virtual Worlds) University of the West of England, Bristolista vuonna 2016. Tällä hetkellä Mystakidis työskentelee oppimisteknologian ja projektinjohtamisen parissa Patraksen yliopistossa, Kreikassa.

Väitöskirja ”Motivation Enhanced Deep and Meaningful Learning with Social Virtual Reality” on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 171. ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7977-5 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7977-5