Väitös 12.9.2020: Ydinjätteiden loppusijoituksen hyväksynnän perusteet puntarissa (Kari)

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan Eurajokea ydinjätteiden loppusijoituksen suunnannäyttäjänä. Eurajoki on ensimmäinen kunta maailmassa, missä loppusijoituslaitoksen perustaminen on onnistunut asianmukaisesti niin julkisen kuin paikkakunnan asukkaiden hyväksynnän kera. – Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava ennakkotapaus, aiheesta väittelevä YTM Mika Kari toteaa.

Menestyksekkään tavan löytäminen loppusijoituspaikkakuntien hankkimiseen on ollut kansainvälisen ydinjätehuoltoyhteisön pitkäaikainen missio. Toisaalta paikallisen hyväksynnän rakentumisen ymmärtäminen, eikä vain tämän tyyppisiin laitoksiin vaan myös muuhun ei-toivottuun maankäyttöön liittyen, on haaste myös hallinnon ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Karin väitöstutkimuksessa luodaan katsaus Eurajokeen ydinteollisuuspaikkakuntana ja siihen, kuinka asukkaiden mielipiteet loppusijoituksesta suhteutuvat tiettyihin riskitutkimuksen, tieteen ja teknologian tutkimuksen ja ympäristösosiologian teorioihin. Hyväksynnän tarkastelu keskittyy kuitenkin erityisesti kahden ydinpaikkakuntien tarkastelua ohjaavan kehyksen, eli vakiintuneen ydinkeidaskehyksen ja haastavan teollisuustietoisuuskehyksen, vertailuun tutkimusaineiston valossa.

Tulokset osoittavat, että keskittyminen tiukasti ekonomisiin tarpeisiin ja riippuvaisuuteen ydinkeidaskehyksen tapaan tai toisaalta kulttuuriseen integraatioon ja kulttuuriseen kapasiteettiin teollisuustietoisuuskehyksen tapaan ei riitä. Asukkaiden hyväksyntä kulminoituu paikkakunnan hyvinvointiin laajemmin kuin keskenään kilpailevien kehysten varsin rajoittuneista näkökulmista näyttää. Sekä hankkeen toteuttajan ja paikkakunnan välinen suhde että projektin vaikutus paikkakunnan hyvinvoinnille, paikkakunnan omasta näkökulmasta, korostuu.

– Tutkimus tuo esille, että hankkeen toteuttajan on "ansaittava" paikkansa yhteisössä, Kari tiivistää.

– Pelkän taloudellisen hyödyn sijaan hankkeen tulisi sopia paikallisiin näkemyksiin siitä, mikä on sopivaa ja hyödyllistä paikkakunnan kannalta, tai alueelle yleensä, väittelijä jatkaa.

Väitöskirja perustuu pääosin Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman puitteissa tehtyyn tutkimukseen.

