Väitös 14.12.: Digitaalisia tuotteita koskevaa kuluttajakäyttäytymistä ymmärrettävä paremmin (Makkonen)

Digitaalisia tuotteita koskevassa kuluttajakäyttäytymisen ymmärryksessämme on yhä merkittäviä puutteita. KTM Markus Makkosen tietojärjestelmätieteen väitöstutkimus pyrki syventämään ja laajentamaan tätä ymmärrystä erityisesti digitaalisen musiikin ja musiikin latauskauppojen kontekstiin keskittyneellä tapaustutkimuksella.

– Digitaalisia tuotteita koskevaa kuluttajakäyttäytymistä on tarkasteltava entistä syvällisemmästä ja laajemmasta näkökulmasta. On siis otettava huomioon digitaalisten tuotteiden erityispiirteet perinteisiin fyysisiin tuotteisiin verrattuna sekä paitsi niiden käytön mahdollistavat myös niiden käyttöä estävät tekijät, Makkonen tiivistää.

Väitöstyö paljasti monia uusia yksityiskohtia digitaalisia tuotteita koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä, joita voidaan hyödyntää muun muassa kuluttajien kannalta houkuttelevampien kauppojen ja palvelujen kehittämisessä.

Järki voittaa tunteen – paitsi musiikkiostoksilla

Makkosen väitöstutkimuksen mukaan kuluttajien olemassa olevilla käytänteillä ja mieltymyksillä sekä heidän kokemillaan riskeillä on tärkeä rooli digitaalisten tuotteiden omaksumis- ja ostopäätöksissä. Lisäksi kyseisiä päätöksiä tehdään usein enemmän järki- kuin tunneperusteisesti. Tosin poikkeuksiakin tästä on. Muun muassa digitaalisten tuotteiden omaksumiseen ja ostamiseen liittyvä riskejä arvioidaan usein paitsi järjellä myös tunteella.

– Monet kuluttajat esimerkiksi myönsivät, että järjellä ajateltuna matkapuhelimeen, tietokoneeseen tai Internetin pilvipalveluihin ladattu musiikki tulee todennäköisesti olemaan paremmassa turvassa kuin helposti naarmuuntuvalle ja ajan mittaan haurastuvalle CD-levylle tallennettu sisältö, mutta silti heidän turvallisuuden tunnettaan jollain tavoin lisäsi se, että he pystyivät pitämään levyä kädessään ja näkivät sen omassa levyhyllyssään, Makkonen kertoo.

Väitöstyön syväluotaava näkökulma parantaa myös merkittävästi tutkimustulosten hyödynnettävyyttä. Väitöskirjassa esimerkiksi esitetään useita käytännön ohjeita, joilla musiikin latauskaupat, sekä mahdollisesti myös monet muut digitaalisia tuotteita myyvät kaupat ja palvelut, pystyvät kasvattamaan omaa houkuttelevuuttaan ja tätä kautta edistämään digitaalisten tuotteiden omaksumista kuluttajien keskuudessa.

KTM Markus Makkosen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan ”A Context-Specific and Dualistic Examination of Consumer Behaviour in the Context of Digital Products: The Case of Purchasing Digital Music from Music Download Stores in Finland” tarkastustilaisuus järjestetään Agora-rakennuksen Lea Pulkkisen salissa 14. joulukuuta kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Kaisu Puumalainen (LUT-yliopisto) ja kustoksena yliopistontutkija Lauri Frank (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Lisätietoja:

Markus Makkonen, markus.v.makkonen@jyu.fi, puh. +358 40 523 0575

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 154, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7964-5 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7964-5.

Markus Makkonen (s. 1981, Lappeenranta) on valmistunut ylioppilaaksi Lappeenrannan Lyseon lukiosta vuonna 2000 ja kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan tietojärjestelmätiede vuonna 2006. Hän on työskennellyt ohjelmistoinsinöörinä Teleca Finland Oy:ssä vuosina 2006–2009 ja tutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2009–2019. Tutkijana työskennellessään hän on osallistunut lukuisiin eri tutkimushankkeisiin, jotka ovat käsitelleet muun muassa digitaalisia sisältöjä, liikuntateknologiaa, verkkokauppaa ja data-analytiikkaa. Tällä hetkellä hän työskentelee Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR) -tutkimusinstituutissa DigitalWells-tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan nuorten ikäihmisten liikkumista ja liikuntateknologian käyttöä.