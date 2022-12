Väitös 15.12.2022: Digitaalisen valmentajan käyttö voi vaikuttaa positiivisesti liikuntamotivaatioon ja liikunnalliseen minäpystyvyyteen

KTM, LiTM Eeva Kettunen tutki väitöskirjassaan käyttäjien kokemuksia digitaalisesta valmentajasta ja sen vaikutuksista liikuntakäyttäytymiseen ja motivaatioon. Pääsääntöisesti käyttäjät kokivat digitaalisen valmentajan vaikutukset omaan liikunnalliseen minäpystyvyyteen ja motivaatioon positiivisina.

– Siinä missä perinteinen liikuntateknologia näyttää käyttäjälleen faktatietoa treenaamisesta, digitaalinen valmentaja käyttää keräämäänsä dataa henkilökohtaisen suunnitelman luomiseen ja sen modifiointiin ajan kuluessa, Kettunen kuvailee.

Tutkimuksessa käyttäjät kuitenkin kokivat, että haluaisivat saada digitaaliselta valmentajalta entistä personoidumpaa ja ohjaavampaa palautetta.

– Entistä henkilökohtaisempi palaute auttaisi ylläpitämään innostusta liikuntateknologian tai digitaalisen valmentajan käyttöön myös pidemmällä aikajänteellä, Kettunen sanoo.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 85 henkilöä, jotka käyttivät digitaalista valmentajaa ja jakoivat sen jälkeen kokemuksiaan digitaalisen valmentajan heille antamasta tuesta ja avusta. Kohdehenkilöt oli jaettu kolmeen erilliseen ryhmään, joista ensimmäiseen kuului fyysisesti aktiivisia henkilöitä, toiseen nuoria, vähän liikkuvia aikuisia, ja kolmanteen yli 65 vuotiaita nuoria ikäihmisiä.

– Erilaisilla ryhmillä saatiin variota eri ikäisten ja eri aktiivisuustason omaavien ihmisten välillä. Osa henkilöistä käytti tutkimuksen aikana digitaalista valmentajaa, osa taas kuului kontrolliryhmään. Yhteensä tutkittavia henkilöitä oli 160 kappaletta, Kettunen tarkentaa.

Tutkimuksessa oli käytössä kaksi kaupallisesti saatavilla olevaa digitaalista valmentajaa.

Digitaalinen valmentaja on edullinen tapa saada tukea ja lisätä itseluottamusta omaan liikkumiseen

Kettunen sanoo digitaalisen valmentajan olevan edullinen ja helposti mukana kulkeva apu oman liikuntamotivaation edistämiseen. Digitaalinen valmentaja ei kuitenkaan saa yksinään liikkeelle, vaan halun liikkumiseen pitää tulla käyttäjältä itseltään.

– Digitaalinen valmentaja ei korvaa ihmisvalmentajaa, mutta se on etenkin aloittelijalle helppo tapa lähteä liikkeelle. Digitaalisen valmentajan käyttöön pitää oman motivaation lisäksi olla myös kiinnostusta liikuntateknologian käyttöön, Kettunen kuvailee.

Tutkimuksen koehenkilöt näkivät digitaalisen valmentajan lisäävän itseluottamusta omaan osaamiseen.

– Ihmisvalmentajan kanssa saatetaan kokea, että valmennuksen jälkeen ei itsenäisesti osata jatkaa liikkumista, mutta digivalmentajan käytön jälkeen koettiin, että pystyy myös itse suunnittelemaan ja hallitsemaan omaa liikkumistaan, Kettunen summaa tuloksia.

Kettusen mukaan kommentit siitä, miten ikäihminen on liikuntateknologian avulla tullut itsevarmemmaksi liikkujaksi yllätyttyään positiivisesti omista taidoistaan osoittavat liikuntateknologiatutkimuksen tärkeyden.

Laitevalmistajille Kettunen sanoo, että datan tarkkuuden ja käytettävyyden pitää olla hyvällä tasolla.

– Jos esimerkiksi ranteesta mitattu syke ei ole käyttäjän mielestä tarpeeksi tarkka, niin luottamus digitaaliseen valmentajaan ja sen antamiin ohjeisiin horjuu. Tämä tietysti syö myös muut positiiviset vaikutukset laitteiden käytöstä.

Kettusen mukaan vähemmän aktiiviset liikkujat toivoivat digitaaliselta valmentajalta kokonaisvaltaisempaa neuvontaa myös liikuntasuoritusten ulkopuolelta. Ikäihmiset saattoivat esimerkiksi toivoa muistutuksia lääkkeiden ottamiseen tai ruokailuihin liittyen.

Tutkimuksen mukaan digitaalinen valmentaja voi merkittävästi auttaa terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan ylläpidossa sekä tukea liikunnallista motivaatiota ja minäpystyvyyttä. Teknologian kehityksessä on kuitenkin tulevaisuudessa tärkeää ottaa huomioon käyttäjien toive personoidummasta ohjauksesta.

– Kun ymmärrämme, millä tavoin liikuntateknologia vaikuttaa ihmisten motivaatioon, liikuntakäyttäytymiseen ja itseluottamukseen, pystymme kehittämään laitteista ja sovelluksista entistä motivoivampia. Samalla rakennamme liikunta-alan ammattilaisille ymmärrystä siitä, miten he voivat integroida teknologiaa mukaan omaan työhönsä oli se sitten tavallisten ihmisten tai urheilijoiden auttamista kohti terveempää ja kokonaisvaltaisempaa elämäntapaa, Kettunen tiivistää.

Kettunen on taustaltaan liikunta -ja urheilupsykologian maisteri ja tarkastelee aihetta niin informaatioteknologian kuin liikuntapsykologian näkökulmasta. ”Kahden eri tieteenalan yhdistäminen on muodostunut suureksi mahdollisuudeksi. Olen myös havainnut, että teknologian tarkastelu liikuntapsykologian näkökulmasta herättää kiinnostusta sekä tiedemaailmassa että sen ulkopuolelle.”



KTM Eeva Kettusen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Can my personal trainer be digital? – Experiences of digital coaching supporting physical activity and exercise" tarkastustilaisuus järjestetään 15.12.2022 klo 12. Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta väitössalissa (Lea Pulkkisen sali) tai verkkovälitteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-kettunen-151222



Vastaväittäjänä professori Harri Oinas-Kukkonen (Oulun yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Lauri Frank (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.



