Väitös 17.12.2020: Tunnetilat vaikuttavat visuaaliseen työmuistin resursseihin (Ye)

Työmuistiimme tallentuu lyhytkestoisesti tietoa, jota käytämme meneillään olevien tehtävien työstämiseen. Työmuistin kapasiteetti on kuitenkin rajallinen, ja työmuistissa on tilaa keksimäärin vain kolmesta neljälle kohteelle kerrallaan. Työmuistin rajallisten resurssien takia työmuistiin tallennettavien kohteiden tarkkuuden ja kohteiden määrän välillä on tehtävä kompromisseja.

Psykologian tohtoriksi väittelevä Chaoxiong Ye on väitellyt aiemmin tohtoriksi kognitiotieteestä. Väitöksensä jälkeen Ye jatkaa työtään Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeensa parissa.

M.Ed., Ph.D. Chaoxiong Ye tutki psykologian väitöskirjassaan visuaalisen työmuistin resurssien kohdentamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa selvitettiin, millaisia vaikutuksia muistettavan asian esittämisajan pituudella, yksilön visuaalisen työmuistin kapasiteetilla ja hänen kokemallaan tunnetilalla oli työmuistiin liittyvään kompromissikykyyn. Lisäksi Ye tutki yksilön kykyä suodattaa epäolennaista tietoa työmuististaan tarkastelemalla häiritsevien ärsykkeiden tunnepitoisuuden, yksilöllisen työmuistikapasiteetin ja masennusoireiden vaikutusta. Tutkimustulosten valossa sekä esittämisaika että tunnetila voivat vaikuttaa työmuistin kompromissikykyyn – mutta ainoastaan silloin, kun muistettavan aineksen esittämisaika on riittävän pitkä. Tulosten mukaan suuremman muistikapasiteetin omaavat kykenevät kohdentamaan muistiresurssejaan joustavammin kuin pienemmän muistikapasiteetin omaavat. Lisäksi Ye havaitsi tutkimuksissaan, että negatiivisessa tunnetilassa työmuistisisällön laatu paranee, mutta muistettavien kohteiden määrä on vähäisempi. Suuri muistikapasiteetti auttaa suodattamaan epäolennaisen tiedon Koska visuaalisen työmuistin kapasiteetti on rajallinen, on tärkeää, että muistetut asiat ovat suoritettavan tehtävän kannalta oleellisia. Ye tutki väitöskirjassaan ihmisen kykyä suodattaa epäolennaista tietoa työmuististaan tarkastelemalla häiritsevien ärsykkeiden tunnepitoisuuden, yksilöllisen työmuistikapasiteetin ja masennusoireiden vaikutusta. Tutkittavien tuli muistaa tietyt kasvot, ja suodattaa visuaalisesta työmuistista pois tehtävälle epäoleelliset iloiset, neutraalit ja vihaiset kasvokuvat. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suuren työmuistikapasiteetti omaavat tutkittavat kykenivät suodattamaan epäolennaiset kasvot työmuististaan. Sen sijaan pienen muistikapasiteetin omaavat tutkittavat tallensivat tarpeettomasti neutraaleja ja vihaisia kasvokuvia työmuistiinsa, vaikkakin iloisten kasvojen suodattaminen onnistui. ”Pieni työmuistikapasiteetti näyttää tekevän potentiaalisesti uhkaavien kasvojen suodattamisen erityisen vaikeaksi”, väittelijä sanoo. Väitöstutkimuksen mukaan myös masennusoireet vaikuttavat negatiivisten kasvojen suodattamiseen työmuistitehtävän aikana. Osatutkimuksen tulos oli kuitenkin odottamaton, sillä suodattaminen oli tehokkaampaa masennusryhmässä kuin kontrolliryhmässä. Tulevaisuudessa väitöskirjan tuloksiin perustuen voidaan tutkia tarkemmin visuaalisen työmuistin ja muiden tiedonkäsittelyn mekanismien vuorovaikutusta. Tutkimustulokset auttavat myös kehittämään menetelmiä kliiniseen työhön sekä kognitiivisen harjoitteluun. Jyväskylän yliopistosta kognitiotieteen tohtoriksi vuonna 2018 väitellyt Ye on erikoistunut visuaalisen työmuistin ja sen sovellusten tutkimukseen. Hän työskentelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Aktiivinen mieli (Active Mind Lab) -ryhmässä Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeensa parissa. Tietoja väitöstilaisuudesta: Master of Education (applied psychology), PhD (cognitive science) Chaoxiong Yen psykologian väitöskirjan "Visual working memory resource allocation is affected by stimulus-related and individuals' state- and trait-related factors" tarkastustilaisuus järjestetään verkkovälitteisesti torstaina 17.12.2020 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Kimmo Alho (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Piia Astikainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Väitöstilaisuutta voi seurata Moniviestimestä: https://r.jyu.fi/dissertation-ye-171220 Puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset lisäkysymyksensä (kustokselle): +358 408053480 Väitöskirja on luettavissa JYXistä. Lisätietoja: Chaoxiong Ye, chaoxiong.c.ye@jyu.fi, p. +358 50 305 1153 (englanniksi)

Avainsanat muistipsykologiaväitös

Yhteyshenkilöt

