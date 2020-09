Väitös 17.9.2020: GraphoLearn tukee Sambian opettajien koulutusta (Yalukanda)

Lukeminen on ratkaisevan tärkeä taito yksilön akateemisen ja ammatillisen edistymisen kannalta. – Sambiassa lukemaan opettelu on useimmille kuitenkin yhä painajaismaista, KM Christopher Kyakukaisha Yalukanda toteaa.

Opettajien rooli on ratkaiseva, kun oppilaita autetaan oppimaan lukemaan. Sen tähden opettajilla täytyy myös olla lukemisen tehokkaaseen opetukseen tarvittavat oppiainekohtaiset ja pedagogiset taidot.

Kirjain-äännetasoltaan selkeissä kielissä, kuten Sambian bantukielissä, ymmärrys vokaalikirjainten äänneasusta on hyvin tärkeä. Nykyisillä opettajilla on kuitenkin taipumus noudattaa oman koulu- ja opiskeluaikansa opetustapoja, kun he opettavat oppilaitaan lukemaan englantia. Tyypillinen virhe johtuu kirjainten englanninkielisten nimien käyttämisestä, mikä ei vastaa Sambian bantukielten kirjainten äänneasua. Se vaikeuttaa lukemisen perustaitojen omaksumista alaluokilla.

Vaikeutta aiheuttaa se, että äännevasteiden oppiminen ei ole englantia lukemaan oppineille välitettävissä kirjallisilla ohjeilla, vain äännön kuuleminen johtaa sen käyttöönottovalmiuteen, siksi GL-tyyppinen harjaannuttaminen on välttämätön opettajille.

Yalukandan tutkimuksen tavoitteena oli toisaalta tilanteen havainnointi kahden maakunnan ala-asteen kouluissa. Hän kartoitti, millainen tietämys alaluokkien opettajilla on lukemisen perustaitojen tehokkaasta opetuksesta, kun kyse on Sambian bantukielistä.

Tulosten valossa näyttää siltä, että useimmilla opettajien kouluttajilla ja opettajilla ei ole riittävää tietoa ja tietämystä, jotta kirjain-äännetasolla johdonmukainen bantukielten lukemisen opetus olisi tehokasta. Tutkimus paljasti, että useimpien opettajien tietämys ortografialtaan selkeiden bantukielten vokaalikirjainten äänneasusta oli vajavainen.

Toisaalta väittelijä dokumentoi, miten GraphoLearn (GL) -teknologiaan perustuva interventio voi auttaa opettajia omaksumaan vokaalikirjainten äänneasuun liittyvä keskeinen tieto. Tulokset osoittivat, että GraphoLearn-teknologiaa voidaan käyttää arvioitaessa opettajien tietämystä kirjainten äänneasuista, samoin kuin tukemaan heidän koulutustaan vokaalikirjainten äänneasuun liittyen.

Tutkija suosittaa näiden tulosten perusteella, että alaluokilla opetuksen tulisi tarjota erityisesti perustiedot kirjainten ja äänteiden välisistä suhteista, jotta voitaisiin varmistaa ortografialtaan selkeiden paikallisten sambialaiskielten tehokas opetus. Pyrittäessä edistämään oppilaiden ja opettajien entistä parempaa suoriutumista lukutaidon omaksumisen ja opetuksen saralla GL tarjoaa dynaamisen arviointityökalun niin apua tarvitsevien tunnistamiseen kuin myös yksittäisten oppilaiden oppimisen seurantaan. Samalla se toimii myös koulutusvälineenä.

Väitöstutkimus perustuu suomalaiseen tietokonepohjaiseen oppimisalustaan: GraphoLearn-sovelluksella edistettiin alaluokkien opettajien tietämystä vokaalikirjainten äänneasusta. Tämä on erittäin tärkeää lukemisen opetuksen kannalta, kun kyse on ortografialtaan selkeistä kielistä. Tutkimus suoritettiin osana Sambian yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistä tutkinto-ohjelmaa.

KM Christopher Kyakukaisha Yalukandan psykologian väitöskirjan "Assessing and Validating Early Grade Teachers’ Knowledge of Vowel Letter Sounds of Transparent Zambian Bantu Languages Using Computer Based GraphoLearn" tarkastustilaisuus pidetään 17.9.2020 klo 17.00 alkaen verkovälitteisenä. Vastaväittäjänä PhD, professori Malt Joshi (Texas A & M University) ja kustoksena professori Heikki Lyytinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteyksien kautta: https://r.jyu.fi/dissertation-yalukanda-170920

Yleisö voi esittää tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksensä kustoksen puhelinnumeroon +358505524892

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 209, ISBN 978-951-39-8129-7, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8129-7

Taustatietoa:

Christopher Kyakukaisha Yalukanda on suorittanut erilaisia koulutusalan tutkintoja (ZPC ja Dip. Ed) ja valmistunut kasvatustieteiden kandidaatiksi (B.A Ed.) Sambian yliopistosta (University of Zambia). Maisterin tutkintonsa hän on suorittanut Jyväskylän yliopistossa.

Yalukanda on työskennellyt ala- ja yläkoulun opettajana vuosina 1987–2006 ja myöhemmin opettajien kouluttajana ja opettajakorkeakoulun kielten osaston johtajana (Head of Literacy and Languages at Solwezi College of Education). Hän on toiminut myös Sambian opetusneuvoston puheenjohtajana. Hän on Sambian opettajaliiton tutkimusjohtaja.

More Information:

Christopher Kyakukaisha Yalukandan, cyalukanda@yahoo.co.uk