Väitös 18.8.2023: Miten tukea kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia? (Brandolin)

Kuvittele olevasi nuori opiskelija, joka astuu lentokoneeseen jättäen jälkeensä perheen, ystävät ja tutun kodin ja on matkalla aivan uuteen kulttuuriin ja kieleen. Se on matka, joka on täynnä jännittäviä kokemuksia, mutta myös pelottavia haasteita ja epävarmuutta. Se on todellisuus, jonka tuhannet kansainväliset yliopisto-opiskelijat kohtaavat joka vuosi.

Brandolin selvitti tutkimuksessa oireilun ja psykologisen joustavuuden välistä yhteyttä 103 kansainvälisellä yliopisto-opiskelijalla, jotka edustivat 40 kansallisuutta. Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan hyvinvointitaitoja eli kykyä toimia eri tilanteissa tietoisesti, avoimesti ja itselle merkityksellisten asioiden, arvojen, mukaisesti. Tulokset osoittivat, että osalla opiskelijoista esiintyi vakavaa psyykkistä oireilua. Brandolin havaitsi myös, että opiskelijat, joilla oli heikommat psykologiset joustavuustaidot, kokivat enemmän stressiä, masennusta ja ahdistusta.

Ryhmäinterventio vähensi oireita ja lisäsi psykologista joustavuutta

Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin kasvokkain tarjottavan hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan ryhmäintervention (n = 53) vaikutusta opiskelijoiden stressin, masennuksen ja ahdistuneisuuden oireisiin sekä psykologisen joustavuuden taitoihin. Tuloksena oli, että ryhmään osallistuminen vähensi merkittävästi opiskelijoiden oireita ja lisäsi heidän psykologista joustavuuttaan.

Kun koronapandemia esti lähityöskentelyn, vastaava ryhmäinterventio tarjottiin videoneuvottelusovelluksen kautta. Kolmannen osatutkimuksen tulokset osoittivat, että vastaavalla, mutta videoneuvottelun avulla tarjotulla ryhmäinterventiolla (n = 48) oli samanlaisia myönteisiä vaikutuksia kansainvälisten opiskelijoiden oireiluun ja joustavuustaitoihin kuin perinteisesti tarjotulla ryhmäinterventiolla. Opiskelijat ottivat molemmat interventiot hyvin vastaan, joskin perinteisesti kasvokkain tarjottuun ryhmään osallistuneet opiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä.

"Yhteenvetona voidaan todeta, että lyhyt, kasvokkain tai videoneuvottelusovelluksen avulla tarjottu HOT-ryhmäinterventio kohensi kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointia”, Brandolin summaa. Vastaavanlaisten hyvinvointitaitojen kehittäminen olisikin tulevaisuudessa syytä integroida sekä kansainvälisten opiskelijoiden opetussuunnitelmaan että heille suunnattuihin neuvontapalveluihin.

”Ryhmissä saimme tilaisuuden vaikuttaa lähes 40 kansallisuutta edustavien opiskelijoiden elämään, tarjoten heille mahdollisuuden kehittää entistä parempia hyvinvointi- ja opiskelutaitoja. Näiden tulosten myötä kehotan kaikkia mukaan kehittämään oppimisympäristöjä, joissa jokainen opiskelija tuntee olevansa ymmärretty ja arvostettu riippumatta siitä, mistä hän tulee”, Brandolin kehottaa.

