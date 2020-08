Väitös 19.9.2020: Pandemia pakottaa pohtimaan oppimisen digitalisoitumista (Lämsä)

Koronavirus digitalisoi oppimista ja opetusta hetkessä. Kun akuutein tilanne rauhoittuu, huomio pitää siirtää tilanteisiin ja tavoitteisiin, joihin teknologia tuo lisäarvoa. FM Joni Lämsän väitöstutkimus keskittyi yliopisto-opiskelijoiden ryhmätyöskentelyyn teknologisessa oppimisympäristössä.

Väittelijä havaitsi, että teknologinen oppimisympäristö tehosti sekä opiskelijoiden että opettajien ajankäyttöä: opiskelijat saivat valmiiksi jäsennellyn tehtäväpaketin, ja saattoivat tehdä sen missä ja milloin heille parhaiten sopi.

Tutkimus tuotti tietoa teknologia-avusteisen ryhmätyöskentelyn tuen tarpeista ja toimivista tukimuodoista. Tuloksia hyödyntämällä opettajan resursseja vapautuu opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen, mikä voi sujuvoittaa korkeakouluopintojen etenemistä.

Oikea-aikaista tukea ja parempia teknologioita

Koronakevään jälkeen harva halunnee käydä ”juupas-eipäs”-keskustelua teknologiasta. Sen sijaan pitää tarkastella oppimistilanteita ja -tavoitteita, joihin teknologia tuo lisäarvoa.

– Tutkimuksessani keskityin fysiikan opiskelijoihin, joille teknologiat eivät ole vain oppimisen apuvälineitä, vaan oleellinen osa fysiikan tekemistä.Ongelmia ei ratkota itsekseen kynällä ja paperilla, vaan ryhmissä esimerkiksi numeriikkaa apuna käyttäen, Lämsä kuvailee.

Viime vuosina tutkijoiden mielenkiinto on siirtynyt näihin teknologia-avusteisiin yhteisöllisiin oppimisprosesseihin. Näiden prosessien ajallinen tarkastelu on tärkeää, jotta voidaan suunnitella parempia teknologioita ja tukea oppimista oikea-aikaisesti.

– Ajallinen tarkastelu tarkoittaa tutkimusta siitä, milloin ja missä järjestyksessä erilaiset tapahtumat ilmenevät, Lämsä selventää. – Esimerkiksi urheilusuorituksen ajallinen tarkastelu voi varmentaa, että lämmittelyyn, itse suoritukseen ja jäähdyttelyyn kuuluvat harjoitteet tehdään oikea-aikaisesti, hän havainnollistaa.

Resursseja yksilölliseen ohjaamiseen

Tutkimuksessa kehitettiin menettelytapa teknologia-avusteisen yhteisöllisen oppimisen ajalliseen tarkasteluun. Sitä soveltamalla Lämsä tutki, miteneri tukimuodot muuttivat oppimisprosesseja.

Yksi tukimuodoista ohjasi ryhmiä kirjoittamaan, miten he suorittavat eri ongelmanratkaisun vaiheet. Eri tukimuotojen vertailu osoitti, että kirjoittaminen auttoi opiskelijoita toimimaan suunnitellummin erityisesti oppimisprosessin alussa.

– Urheilutermein kirjoittaminen muistutti ryhmiä lämmittelyn merkityksestä ennen varsinaiseen suoritukseen ryhtymistä, Lämsä vertaa.

– Fysiikka ja muut ”kovat luonnontieteet” kamppailevat keskeytyvien opintojen ja pitkittyvien valmistumisaikojan kanssa. Opettajaresursseja pitäisi siten vapauttaa opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen. Tämä mahdollistuu, kun teknologiaa käytetään oppimisen ja opetuksen tukena tarkoituksenmukaisesti. Opettajan rooli ei muutoksessa pienene, mutta se muuttuu, Lämsä korostaa.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulu, Suomen Akatemian rahoittama Multidisciplinary research on learning and teaching 2 (MultiLeTe 2) -profilointihanke ja Suomen kulttuurirahasto.

