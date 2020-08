Väitös 21.8.2020: Korkeakoulut vaikuttavat globaaliin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen (Viggiano)

Kasvatustieteen maisteri (M.Ed.) Tiffany Viggiano tutkii artikkeliväitöskirjassaan tapoja, joilla korkeakoulut voivat vaikuttaa sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen maailmassa. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti korkeakoulujen johtavien toimihenkilöiden ajattelua ja toimintaa.

Tutkimuksella on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin siinä on pyritty tunnistamaan mekanismit, joilla johtavat toimihenkilöt perustelevat ja oikeuttavat osallisuuttaan maailmanlaajuiseen epäoikeudenmukaiseen koulutuskäytäntöön yhdysvaltalaisissa ja suomalaisissa korkeakouluissa. Epäoikeudenmukaisella käytännöllä tarkoitetaan nykyistä tilannetta, jossa köyhien maiden opiskelijoiden on hyvin hankala päästä opiskelemaan vauraiden länsimaiden korkeakouluissa.

Väitöskirjatutkimuksen toinen tavoite on jäljittää tavat, joilla johtavat toimihenkilöt voivat tai ovat voineet lieventää korkeakoulujensa osallisuutta tähän globaaliin rakenteelliseen epäoikeudenmukaisuuteen Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Viggiano tutki myös sitä, millä tavoin vauraiden maiden johtavat toimihenkilöt ennaltaehkäisevät maailmanlaajuista epäoikeudenmukaisuutta? Millaisia haasteita he kohtaavat?

Väittelijä selvitti osatutkimuksissaan, millä tavoin hallintohenkilökunta ymmärtää kansainvälisten opiskelijoiden roolin kampuksillaan. Tähän tutkimuksen osioon valikoitiin 26 henkilöä kolmesta eri yhdysvaltalaisesta community college -korkeakoulusta eri puolilta maata. Haastatellut olettivat kansainvälisten opiskelijoiden olevan etuoikeutettuja, mistä syystä heitä ei tarvitse kohdella samalla tavoin kuin yhdysvaltalaisia vähävaraisia opiskelijoita.

Tutkimuksen teoreettisessa keskustelussa väittelijä esitti tapoja, joiden avulla humanismi ja kriittinen teoria voisivat avata näkökulmia, joilla perustellaan oikeutta opiskella ulkomaisissa korkeakouluissa. Youngin oikeusteoriaan pohjautuen tutkimus keskustelee tavoista, joilla korkeakoulut voivat edistää yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia käytäntöjä globaalissa maailmassa.

Tutkimuksessa haastateltiin lisäksi 15 hallintohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä Suomen korkeakouluissa. Viggiano havaitsi, että haastatellut mainitsivat usein vastuun oikeudenmukaisuuden edistämisestä. Samalla kuitenkin epäselvät globaalin vastuun määrittelyt sekä uusliberaaleihin käytäntöihin liittyvät tekijät johtivat globaalin vastuun kysymysten sivuuttamiseen. Näihin vaikuttivat sekä kansalliset politiikkalinjaukset että korkeakoulujen omat käytänteet.

Johtavilla toimihenkilöillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa korkeakoulujen toimintaan pohtimalla kriittisesti toimintapojaan ja kannustamalla muita ajattelemaan kriittisesti omaa rooliaan globaalin sosiaalisen vastuun edistämisessä.

M.Ed. Tiffany Viggianon kasvatustieteen väitöskirjan "Higher Education and Global Social Injustice" tarkastustilaisuus pidetään 21.8.2020 alkaen klo 8.00. Vastaväittäjänä professori Elina Lehtomäki (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Välimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuus on verkkovälitteinen. https://r.jyu.fi/dissertation-viggiano-210820

Julkaisu on luettavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8111-2

Taustatietoja:

Tiffany Viggiano on kalifornialainen Fulbright Finland alumni ja kriittinen korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tutkija. Hän on ennen Suomeen tuloaan suorittanut opintoja yhdysvaltalaisessa University of California, Riverside -yliopistossa.

Tutkijana Viggianoa kiinnostaa, millä tavoin institutionaalisten toimijoiden käsitykset vaikuttavat globaaliin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Hän on aikeissa tehdä myös empiiristä kriittistä kansainvälistymistutkimusta käytännön toimijoiden kentällä.

Lisätietoja:

Tiffany Viggiano, taviggiano@alaska.edu