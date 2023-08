Väitös 25.8.2023: Julkiset työvoimapalvelut edistävät työmarkkinoiden kohtaantoa (Huuskonen)

Työttömien haastatteluilla positiivisia työllisyysvaikutuksia

Vuoden 2017 uudistus lisäsi TE-toimistojen työttömille tekemien haastattelujen määrää merkittävästi. Haastatteluissa selvitetään työttömän työnhakijan tilannetta, tarjotaan neuvontaa sekä laaditaan työllistymissuunnitelma. Tulosten mukaan haastattelut edistivät työttömien työllistymistä sekä osallistumista TE-toimistojen aktivointipalveluihin. Työllisyysvaikutukset olivat voimakkaimpia 25–34-vuotiailla sekä matalasti koulutetuilla ja palvelualojen työnhakijoilla.

Työtarjoukset edistävät avointen työpaikkojen täyttymistä

TE-toimiston työttömälle tekemä työtarjous tarkoittaa kehotusta hakea tiettyä avointa työpaikkaa. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma vuonna 2014 lisäsi tehtyjen työtarjousten määrää. Tutkimustulosten mukaan avoimien työpaikkojen täyttyminen tehostui alueilla, joissa työtarjousten määrä suhteessa avointen työpaikkojen määrään lisääntyi eniten. Toisaalta uudistus heikensi työtarjousten keskimääräistä laatua ja tehokkuutta.

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen on haasteellista

Vuoden 2014 rakennepoliittinen ohjelma lisäsi myös työttömiin työnhakijoihin kohdistuvien sanktioiden määrää. Tulosten mukaan pitkäaikaistyöttömille kohdistetut työtarjoukset lisäsivät heidän työllistymistään. Sanktion saaminen puolestaan lisäsi todennäköisyyttä sille, että pitkäaikaistyötön siirtyy työvoiman ulkopuolelle, eli työttömyystuelta toimeentulotuelle.

Haastattelut ja työtarjoukset eivät ratkaise työvoimapulaa

”Väitöskirjan tutkimat politiikkatoimet toimivat erityisesti aloilla, joilla on samanaikaisesti sekä työttömiä työnhakijoita että avoimia työpaikkoja. Työvoimapulasta kärsivien alojen kohdalla ongelmana on, että työnhakijoiden ammattitaito ja osaaminen eivät vastaa työn vaatimuksia. Työvoimapulaa voidaan helpottaa lisäämällä työvoimaa sitä tarvitseville aloille koulutuksen ja kansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueellisia kohtaanto-ongelmia voidaan helpottaa tukemalla työvoiman alueellista liikkuvuutta”, Huuskonen kertoo.

KTM Jussi Huuskosen taloustieteen väitöskirjan “Essays on the Role of Public Employment Services in Labour Market Matching” tarkastustilaisuus on perjantaina 25.8.2023 klo 12:00 alkaen Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Tomi Kyyrä (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88504

Lisätietoja:

Jussi Huuskonen

KTM

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

jussi.j.t.huuskonen@jyu.fi

040 805 5016

Huuskonen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Voionmaan lukiosta vuonna 2011 ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi (taloustiede) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2017. Huuskonen on aiemmin työskennellyt tutkimusapulaisena Talouspolitiikan arviointineuvostossa sekä projektitutkijana, yliopistonopettajana ja väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululla. Huuskosen väitöskirjatutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Yrjö Jahnssonin säätiö ja OP Ryhmän Tutkimussäätiö.