Väitös 28.6.2023: Kehonkielen peilautumisella on merkitystä pariterapian yhteistyösuhteisiin (Nyman-Salonen)

Erikoispsykologi ja psykoterapeutti, PsL Petra Nyman-Salonen havainnoi väitöstutkimuksessaan osallistujien kehonkieltä pariterapiassa. Hän keskittyi erityisesti sanattoman vuorovaikutuksen yhteensovittautumiseen eli kehon asentojen ja liikkeiden peilautumiseen ja sen merkitykseen pariterapiassa. Tutkimus on tehty Relationaalinen mieli -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on ollut tutkia vastavuoroisen yhteyden muodostumista pariterapian aikana tarkastelemalla sanallisen vuorovaikutuksen lisäksi yhteensovittautumisen ruumiillisia ulottuvuuksia.

Pariterapian aikana automaattisesti tapahtuvaa kehonkielen peilautumista esiintyi osallistujien välillä. Kehon asentojen ja liikkeiden peilautumisen määrä vaihteli istunnosta toiseen. Erityisen vähän sitä tapahtui istunnossa, jonka kummatkin terapeutit ja toinen puolisoista olivat arvioineet yhteistyösuhteen osalta heikoksi.

Laajemman aineiston otoksessa (29 pariterapiaistuntoa) havaittiin erityisesti osallistujien kehon liikkeiden synkronialla olevan yhteyttä terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen sekä puolisoiden että terapeuttien arvioinneissa. Kehonliikesynkronian on ehdotettu olevan vähemmän tietoista kuin pään liikkeiden synkronian. Osallistujien välillä oli eroja siinä, keiden välillä tapahtuva synkronia oli yhteydessä yhteistyösuhteen arviointeihin.

”Miksi sitten peilaamme kehon asentoja ja liikkeitä? Sen merkitykseksi on aiemmissa tutkimuksissa esitetty muun muassa toisen näkökulman parempi ymmärtäminen”, Nyman-Salonen kertoo. ”Kun tarkastelimme yhden pariterapiaistunnon sisällä tapahtuvaa sanallista vuorovaikutusta ja sen yhteyttä osallistujien vireystilaan sekä kehon asentojen ja eleiden peilautumiseen, havaittiin, että nämä kaikki kertoivat omaa erillistä ja itsenäistä tarinaansa pariterapian tapahtumista. Yksilön omat sisäiset kokemukset ja pariterapiakonteksti vaikuttivat siihen, miten osallistujat peilasivat toistensa asentoja ja eleitä.”

Tutkimusten perusteella kehonkielen sanattomalla yhteensovittautumisella on merkitystä terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen. Tutkimusten tulokset ovat tärkeitä, sillä psykoterapian onnistumisen yksi edellytys on hyvä terapeuttinen yhteistyösuhde. Huomioitava on, että pariterapian aikana tapahtuneet yhteensovittautumiset olivat täysin automaattisia, eikä yhteensovittautumista käytetty tekniikkana. ”Tästä seuraa tärkeä johtopäätös: kehonkieli on parasta luonnollisesti tapahtuvana ilmiönä, joka voi auttaa meitä asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään häntä”, Nyman-Salonen summaa.

PsL Petra Nyman-Salosen psykologian väitöskirjan "Interpersonal coordination in couple therapy: Investigating posture and movement matching and nonverbal synchrony between participants " tarkastustilaisuus keskiviikkona 28.6.2023 klo 12. Vastaväittäjänä professor Lidia Del Piccolo (University of Verona) ja kustoksena apulaisprofessori Virpi-Liisa Kykyri (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti, ja sitä voi seurata osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-nymansalonen280623.