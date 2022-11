Väitös 4.11.2022: Motorisilla perustaidoilla yhteys kahdeksanvuotiaiden lasten kehonkoostumukseen

Lapsuusvuodet ovat erittäin tärkeä ajanjakso motoristen perustaitojen omaksumiselle, mutta myös kriittistä aikaa ylipainon ja lihavuuden kehittymiselle. LitM Sari Slotte tutki väitöskirjassaan lasten motoristen perustaitojen, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon ja lihaskunnon yhteyttä painoindeksiin ja kehonkoostumukseen, joka arvioitiin matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvalla DXA (dual-energy absorptiometry) -menetelmällä. DXA-menetelmällä saadaan tarkempia arvioita kehonkoostumuksesta sekä terveyteen liittyvän rasvakudoksen ja rasvattoman kudoksen määrästä.

Tutkimuksessa havaittiin, että heikommat motoriset taidot omaavilla lapsilla oli suurempi sekä koko kehon että vatsan alueen rasvan määrä. Motoristen perustaitojen ja kehonkoostumuksen välinen yhteys on tärkeä havainto, sillä lihavuudella ja etenkin vatsan alueen lihavuudella on havaittu jo lapsuudessa olevan epäsuotuisa vaikutus terveyteen.

Motoristen perustaitojen oletetaan olevan avaintekijä fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämisessä, joka voi osaltaan johtaa myönteisiin terveysvaikutuksiin, kuten parempaan terveyskuntoon ja terveempään painoon.

Tutkimuksessa huomattiin myös, että painoindeksiluokasta riippumatta parempi hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto tai lihaskunto oli yhteydessä pienempään DXA-menetelmällä mitattuun koko kehon ja vatsan alueen rasvan määrään.

– Havainnot ovat mielenkiintoisia, ja tarvitsemme vielä lisää tutkimuksia sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön että lihaskunnon vaikutuksista lihavuuteen liittyvien terveysriskien ehkäisyyn lapsuusiässä, Slotte pohtii.

Mittaukset tehtiin UKK-instituutissa ja tutkimukseen osallistui 304 kahdeksanvuotiasta lasta.

Sari Slotten liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Fundamental movement skills, cardiorespiratory and muscular fitness in association with adiposity in eight-year-old children” tarkastustilaisuus pidetään 4.11.2022 klo 12 alkaen Lyhty-salissa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Katja Borodulin (Ikäinstituutti) ja kustoksena emeritusprofessori Pauli Rintala (Jyväskylän yliopisto).

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations 521, Jyväskylä 2022, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-9151-7 (PDF) ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83670

Sari Slotte valmistui Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 1994 pääaineinaan liikuntapedagogiikka ja liikuntapsykologia. Slotte on toiminut valmistumisensa jälkeen liikunnan ja terveystiedon opettajana peruskoulun ala- ja yläluokilla, lukiossa ja ammattikorkeakoulussa sekä tutkijana UKK-instituutissa. Tällä hetkellä Slotte työskentelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa liikunnan didaktiikan yliopisto-opettajana.

Lisätietoja:

Sari Slotte

LitM

sari.a.slotte@jyu.fi