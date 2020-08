Väitös 4.9.2020: Johtaminen tapahtuu muutoksessa ja vajeessa (Kovalainen)

Muutoksesta on tullut organisaatioiden pysyvä elementti. YTK Marja Terttu Kovalainen tutkii aikuiskasvatuksen väitöskirjassaan pedagogisen johtamisen vajeen ilmenemistä muuttuvissa ympäristöissä.

Vajeeseen liittyvät löydökset ovat tulleet näkyviksi, kun koulujen johtamiseen on pandemian vuoksi kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja johtamisen vaje vaikuttanut etäopetuksen onnistumiseen. Vajeen ymmärtäminen on sekä postmodernin nyky-yhteiskunnan että aikamme nopean ja prosessinomaisen muutoksen vuoksi ratkaisevaa.

Pedagoginen johtajuus saa muodon seitsemän pedagogiaan ja muutokseen orientoituneen koulutusjohtamisen teorian ja suuntauksen kautta. Johtajuuden määrittämisen tueksi Kovalainen on koonnut neljä pedagogisesti johdettua oppivaa yhteisöä kuvaavaa teoreettista perusolettamusta. Nämä oppimista, oppivan yhteisön ydinarvoja ja perusperiaatteita sekä muutosta kuvaavat aksioomat ohjaavat myös vajeen etsimistä. Vaje löytyy 14:sta järjestelmä- ja systeemitason muutoksen 2000-luvun alussa kokeneen yhtenäiskoulun rehtorin johtajuuspuheesta.

Tutkimuksen mukaan pedagoginen johtajuus toteutuu moniammatillisessa oppivassa yhteisössä, jonka toiminta on vastuullista, yhteisöllistä ja yhteiseen moraaliseen visioon pohjautuvaa. Yhteisöllisyys edellyttää luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa vastavuoroisen keskustelun avulla saavutetaan yhteinen ymmärrys siitä mitä tapahtuu ja kuinka toimitaan. Muutoksen toteutuminen edellyttää sitoutumista ja muutoksen pysyvyys ajattelun muuttumista. Oppivassa yhteisössä myös vajeen tunnistamisvelvoite on yhteisöllistä. Huomaamaton vaje ruokkii itseään.

Tutkimuksen mukaan perusolettamusten tasolla piilotteleva vaje on vaikeasti havaittavissa. Johtaminen, muutos ja vaje ovat sidoksissa toisiinsa. Eri aikoina, paikoissa, tilanteissa ja toimissa ne ilmenevät myös eri tavoin. Lisäksi yhteiskunnan rahoittamana instituutiona koulu on sidottu monen tason poliittisiin päätöksiin ja niiden ajamiin muutoksiin, mikä antaa vajeelle kiitollisen kasvualustan. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että pedagoginen johtajuus sisältää arvoja ja periaatteita, joiden avulla muutoksessa ja vajeessa johtaminen on mahdollista.

YTK Marja Terttu Kovalaisen aikuiskasvatuksen väitöskirjan "Pedagoginen johtajuus ja sen vaje yleissivistävän perusopetuksen järjestelmä- ja systeemitason muutoksessa " tarkastustilaisuus pidetään 4.9.2020 klo 12 alkaen verkkovälitteisenä. Vastaväittäjänä professori Michael Uljens (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Yleisö voi seurata väitöstä verkkovälitteisenä osoitteesta: https://r.jyu.fi/dissertation-kovalainen-040920

Julkaisutiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 257, 228 s., Jyväskylä 2020, ISBN 978-951-39-8243-0 (PDF) ISSN 2489-9003

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8243-0

Taustatietoja

Marja Terttu Kovalainen (os. Korhonen) on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (ylempi korkeakoulututkinto) vuonna 1976 ja suorittanut luokanopettajan tutkinnon vuonna 1977 Jyväskylän yliopistossa. Johtamista Kovalainen on opiskellut muun muassa Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutissa.

Suurimman osan työurastaan hän on toiminut luokanopettajana sekä historian-, yhteiskuntaopin ja taloustiedon vanhempana lehtorina Outokummussa. Koulutusjohtamisen kokemusta on karttunut alakoulun rehtorin sekä pedagogisen koulutoimenjohtajan ja vs. sivistysjohtajan tehtävistä. Liike-elämään Kovalainen on tutustunut toimiessaan pankkitoimihenkilönä Jyväskylässä ja Zugissa (Sveitsi).

Lisätietoja:

Marja Terttu Kovalainen, +358440559250, terttukovalainen@hotmail.com