Väitös 4.9.2021: Onko itsepintaisten kiistojen alkuperä käsitteissä? (Pennanen)

Monet yhteiskunnallisista ja moraalisista erimielisyyksistä vaikuttavat mahdottomilta ratkaista. Erimielisyys saa meidät usein ymmällemme, hämmentyneiksi tai jopa vihaisiksi. Kuinka toinen voikaan ajatella niin?

YTM Joonas Pennasen väitöskirjatutkimuksessa analysoidaan W. B. Gallien väitettä, jonka mukaan jotkut käsitteet saavat aikaan päättymättömiä ja rationaalisesti ratkeamattomia kiistoja. Tällaisia olennaisesti kiistanalaisia käsitteitä ovat esimerkiksi demokratian, taiteen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteet.

Gallien mukaan kiistoissa ei ole kyse sekaannuksesta tai erheestä, vaan kiistelijät päätyvät yhtäläisesti oikeutettuihin eri käsityksiin koskien sitä, kuinka käsitettä tulisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Päättymättömät ja ratkeamattomat erimielisyydet ovat seurausta käsitteen sisäisistä ominaispiirteistä.

Ajatus käsitteiden kiistanalaisuudesta on mietityttänyt etenkin filosofeja, politiikan tutkijoita ja oikeustietelijöitä jo yli 60 vuotta. Pennanen analysoi filosofian keinoin Gallien väitettä, sen perusteluja ja väitteestä käytyä jatkokeskustelua. Väittelijä päätyy puolustamaan kantaa, jonka mukaan käsitteiden sisäinen rakenne ei saa itsepintaista kiistaa aikaan, vaan se johtuu käsitteiden käyttämisestä tietyllä tavalla ja tietyssä yhteydessä.

Kyse on käsitteiden ihmiskeskeisestä ja tulkinnallisesta käytöstä osana inhimillisten perusongelmien ratkaisua tilanteessa, jossa toisia pyritään vakuuttamaan oman käyttötavan paremmuudesta. Vastakkaiset käsitykset ilmentävät kilpailevia elämäntapoja, arvoja ja asenteita. Itse kiista on yhtä aikaa sisällöllinen, käsitteellinen ja käytännöllinen: se koskee sitä, kuinka asiat ovat, ja kuinka ne tulisi ymmärtää tai esittää. Tällainen kiistanalaisuus on ihmiselämälle olennaista.

Väitöskirja on toistaiseksi kattavin analyysi Gallien tunnetusta väitteestä ja sitä koskevasta jatkokeskustelusta. Pennanen paikantaa Gallien alkuperäisen käsityksen ongelmakohdat, oikaisee useita virhetulkintoja ja esittää omalla näkemyksellään haasteen muille tutkijoille. Tutkimus siirtää viime kädessä huomion takaisin käsitteiden käyttäjiin eli meihin: tietyt käsitteet eivät saa päättymättömiä kiistoja aikaan, me saamme.

YTM Joonas Pennasen filosofian väitöskirjan "Essentially Contested Concepts: Gallie's Thesis and lts Aftermath" tarkastustilaisuus pidetään 4.9.2021 alkaen klo 12.Vastaväittäjänä toimii professori Wibren van der Burg (Erasmus University Rotterdam) ja kustoksena professori Jari Kaukua (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata tilaisuutta verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-pennanen-040921.

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on 040 805 4147.

Julkaisu on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8802-9.

Taustatietoja:

Joonas Pennanen valmistui Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi 2009 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi 2013. Käsitteellisen kiistanalaisuuden lisäksi hän on käsitellyt yhteiskuntafilosofiaa, poliittista teoriaa ja tunnustuksen filosofiaa. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Koneen Säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoja:

Joonas Pennanen: joonas.h.s.pennanen@jyu.fi