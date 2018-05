Väitös: Brändin inhimillistäminen kytkee kuluttajat brändiin

Inhimillistäminen on keskeinen alue vallitsevassa brändien tutkimuksessa, sillä inhimillistämällä lisätään brändin näkyvyyttä kytkemällä kuluttajat brändiin. Tämä vahvistaa brändipääomaa.

Väitöskirjassa käytetty termi ´inhimillistäminen´ ei rajoitu vain brändeihin, jotka käyttävät antropomorfisia hahmoja, kuten M&M:n hahmot. Tässä yhteydessä termiin sisältyy myös keinoja, joita hyödyntämällä kuluttajat tuntevat brändin olevan ”lähellä minua”, ”kuten minä” ja ”kumppani”.

Vaikka asiakaslähtöisen brändipääoman tutkimusta on tehty paljon 25 viime vuoden aikana, vain vähän huomiota on saanut brändien suosimisen vaikutus kuluttajan minän ja brändin välisen yhteyden muodostukseen. Vielä vähemmän tutkimusta on tehty brändien pettämisen syistä ja indikaattoreista.

Lisäksi olemassa oleva tutkimus ei ota juurikaan kantaa siihen, vaikuttavatko ajallinen fokus ja ajallinen etäisyys brändin kykyyn heijastaa kuluttajien minää.

Näiden tutkimusaukkojen täyttämiseksi väitöskirja esittelee neljän tutkimusartikkelin tuloksia. Käsitteellisten viitekehysten testaamista varten kerättiin yli 2000 vastaajan aineisto kolmesta eri maasta.

Väitöskirja edistää kuluttajan minä-brändisuhteeseen liittyvää tutkimusta kuvaamalla brändin itse-presentaation vaikutusta minä-brändisuhteeseen. Lisäksi väitöskirja kontribuoi minä-kongruenssiin liittyvään kirjallisuuteen ajallisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Tutkimus myös edistää brändien pettämiseen liittyvää kirjallisuutta tutkimalla kuluttajan taipumusta antropomorfisointiin ja toteutuneita korkean innostuneisuuden tiloja sekä selittää brändien pettämisen indikaattoreita, jotka koostuvat epäonnistumisen vakavuudesta ja brändin negatiivisesta motiivista.

Liikkeenjohdollisina päätelminä tulokset ehdottavat yhdeltä yhdelle -markkinointia brändäykseen, kuluttajan minän sisällyttämistä brändäyskysymyksiin ja brändin pettämisen arviointia negatiivisessa brändisuhteessa.

M. Phil. Teck Ming Tan väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 1.6.2018. Markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Humanizing brands: The investigation of brand favorability, brand betrayal, temporal focus, and temporal distance (Brändien inhimillistäminen: Tutkimus brändin suosimisesta, brändin pettämisestä, ajallisesta fokuksesta ja ajallisesta etäisyydestä). Vastaväittäjänä toimii professori Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Jari Salo Helsingin yliopistosta.