Väitös: DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä

Viimeisen vuosikymmenen aikana ohjelmistoteollisuudessa on kasvavana trendinä ollut ohjelmistotalojen lisääntyvä kyky toimittaa ohjelmistomuutoksia nopeasti ja usein toistuvina päivityksinä. Yritysten ohjelmistotoimitus- ja päivitysjaksot ovat lyhentyneet kuukausista tunneiksi ja jopa minuuteiksi.

Nykyaikaiset ohjelmistoyritykset, kuten Facebook ja Amazon edustavat kyvykkyyden huippua nopeissa uusien ohjelmistoversioiden toimituksissa. Myös suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset seuraavat tiukasti alan kehitystä ja oppivat ja ottavat käyttöön samaa tekniikkaa kuin alan johtavat ohjelmistoyrityksiltä voidakseen pysyä mukana ohjelmistoteollisuuden kovenevassa kilpailussa ja nopeassa teknologiakehityksessä.

Väitöstyössä on tutkittu ohjelmistokehityksen uusimpia ja merkittävimpiä tekijöitä, jotka mahdollistavat uusien ohjelmistoversioiden nopean toimittamisen ja käyttöönoton. Näistä tekijöistä väitöstyössä on keskitytty tutkimaan ohjelmistojen kehittämisen ja käytön välistä saumatonta yhteistyötä, jota kutsutaan nimellä DevOps. Väitöstyön aihe on uusi ja syntynyt ohjelmistokehityksen käytännön tarpeista, eikä sitä ole tutkittu kovinkaan paljon tieteellisesti tähän mennessä. Tämä korostaa väitöstyön merkitystä sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmista. Väitöskirjassa kuvataan DevOpsin toimivuus ja käyttö sekä hyödyt ja haasteet perustuen tapaustutkimuksiin yhdeksässä suomalaisessa ohjelmistointensiivisessä yrityksessä.

Väitöskirjassa todetaan, että saumaton ohjelmistokehityksen ja käyttöönoton välinen yhteistyö lyhentää kehitysaikaa, parantaa ohjelmiston laatua, ohjelmistoyön tuottavuutta ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia antaa välitöntä palautetta ohjelmiston käytöstä. Nopeissa ohjelmistotoimituksissa ohjelmistojen kehittämisen ja käyttöönoton välistä yhteistyötä helpotetaan pitkälti tukevalla organisaatiokulttuurilla ja automaation lisäämisellä ohjelmistoprosessissa.

Potentiaalinen alue parannukselle on ohjelmistojen testauksen ja infrastruktuurin hallinnan automatisointi mukaan lukien tietoverkon toiminta. Lisäksi nopeiden ohjelmistotoimitusten käyttö järjestelmissä, joilla on korkeat turvallisuus-, tietoturva-, jäljitettävyys- ja luotettavuusvaatimukset, vaatii uutta mahdollistavaa tekniikkaa ja standardeja. Tärkeä oppi on, että ohjelmiston operatiivista infrastruktuuria ei enää pidetä erillään ohjelmistokehityksestä.

Master of Science Lucy Ellen Lwakatare väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa maanantaina 27.11.2017. Ohjelmistotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on DevOps adoption and implementation in software development practice. Concept, practices, benefits and challenges (DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä. Käsite, käytännöt, edut ja haasteet). Vastaväittäjänä toimii professori Ivica Crnkovic Chalmers University of Technology & University of Gothenburgista ja kustoksena dosentti Pasi Kuvaja Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopiston Kainuunsalissa (L2) kello 12.

Oppiarvo ja nimi: Master of science Lucy Ellen Lwakatare

Syntymäaika ja -paikka: 1987 Dar es salaam, Tanzania