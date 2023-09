Väitös: Entä jos olisin valinnut toisin? Tarinoita elämänteiden risteyksistä ja niiden tutkiminen kirjallisuustieteissä

Lehtimäki keskittyy kahteen romaaniin. Irinan valintaa kahden miehen välillä seurataan Lionel Shriverin teoksessa Syntymäpäivän jälkeen (2007, suom. 2008) ja Jasonin valintaa perheen ja tieteen välillä Blake Crouchin teoksessa Pimeää ainetta (2016). Kumpikin pohtii läpi tarinan, olisiko pitänyt tehdä toisin. Jason löytää vastauksen, Irina ei. Lehtimäki tarkastelee, mitä tämä kaikki kirjallisuustieteen kannalta tarkoittaa.

Tutkimus yhdistää peliteoriaa ja kirjallisuustiedettä

Lehtimäen tutkimus tuottaa uuden tavan nähdä tällaiset tarinat kirjallisuuden tutkimuksessa. Tarinaa lähestytään yksinomaan siinä tehtävän valinnan kautta ja tarkastellaan, miten vaihtoehtojen välinen jännite lopulta luo tarinan sydämen.

Mielenkiintoiseksi tutkimuksen tekee sen poikkitieteellisyys peliteorian, päätösteorian, ja kirjallisuudentutkimuksen välillä. Erityisesti peliteorian ja kirjallisuustieteen perinteitä on pyrittykin yhdistämään jo 1900-luvun puolenvälin jälkeen, mutta erityisesti kirjallisuustieteissä lähestymisyritykset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta jääneet vaille huomiota. Lehtimäki haluaa tutkimuksellaan rakentaa siltaa alojen välille.

FM Maria Lehtimäen englannin kielen väitöskirjan "Literature in rational-choice terms: decision-focused literary analysis of the forking paths narratives Dark Matter and The Post-Birthday World" tarkastustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212 perjantaina 15. syyskuuta 2023 kello 12.00. Vastaväittäjän toimii professori Sari Kivistö (Tampereen yliopisto) ja kustoksena Helen Mäntymäki. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Maria Lehtimäki on Vaasan yliopiston liikkeenluovutuksen yhteydessä Jyväskylän yliopistoon 2017 siirtyneitä jatko-opiskelijoita. Monografia-väitöskirjan lisäksi väitöstutkimus tuotti kolme artikkelia, jotka käsittelivät moninäkökulmaisen päätöksenteon hyve-etiikkaa (2018), eksistentiaalisen pessimismin yhteyksiä Dark Matter -teoksen päätöksentekoon (2023 tulossa) sekä päätösteorian ja kirjallisuuden menetelmien koordinointiongelmia (2023 tulossa). Tällä hetkellä Lehtimäki työskentelee Vaasan yliopistossa projektitutkijana sekä Vaasan kaupungilla kielenkääntäjänä.

Tutkimus on saanut rahoitusta Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahastolta ja Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitokselta sekä palkallisessa työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon.

Tilaisuutta voi seurata etänä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kivi/vaitostilaisuudet/2023/suora-marialehtimaki

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9707-6

Lisätietoja:

Maria Lehtimäki, 044 292 3686, lehtimaki.maria.mikaela@gmail.com