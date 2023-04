Väitös: Houkuttelevat käyttöliittymät ovat megatrendi ja niiden estetiikan mittaamisesta hyötyvät kaikki

Graafiset käyttöliittymät ovat arkielämässämme yhä suuremmassa osassa, koska kaikista ihmisten omaksumista käytännöistä on tulossa yhä enemmän teknologiavälitteisiä, oli kyse sitten tietokoneista, mobiililaitteista, virtuaalitodellisuudesta tai televisiosta. Koska graafisista käyttöliittymistä on tullut luonnollinen työkalu maailmanlaajuisessa viestinnässä, niiden esteettisyyteen on nopeasti alettu kiinnittää enemmän huomiota.

Visuaalisesti miellyttävät käyttöliittymät edesauttavat käyttäjän sitoutuneisuutta, tyytyväisyyttä ja luottamusta, mikä parantaa koko käyttökokemusta. Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen edistämiselle on yhä enemmän tarvetta, jotta voidaan mahdollistaa arkipäivän toimintoja eri kohderyhmille ja huomioida ihmisten erilaiset lähtökohdat, kuten ikä sukupuoli, taidot ja teknologinen osaaminen.

Kuvien kiinnostavuus on huomiotaloudessa arvokkaimpia etuja

Houkuttelevista käyttöliittymistä on tullut megatrendi, johtuen paitsi niiden laajasta käytöstä, myös nykyajan huomiotaloudesta, missä kuvien kiinnostavuus on muodostunut yhdeksi arvokkaimmista hyödyistä. Tarkastelemalla sovellusmarkkinoita, joita pidetään maailman nopeimmin kasvavina, on havaittu, että ihmiset käyttävät huomattavan paljon resursseja sovelluksiin. Hankintapäätökset tehdään usein visuaalisuuden perusteella.

– Graafisen käyttöliittymän elementtien houkuttelevuus voi määrittää, menestyykö se vai ei. Esimerkiksi mobiilipelien kuvakesuunnittelu sovelluskauppoihin on miljardiluokan liiketoimintaa, ja siinä tähdätään merkittävässä määrin visuaalisesti silmiinpistävimmän kuvakkeen luomiseen, jolla käyttäjien huomio saadaan napattua massojen joukosta, Jylhä kertoo.

Vaikka käyttöliittymän estetiikan merkitys on tunnustettu, teoriat ja työkalut visuaalisesti miellyttävien käyttöliittymien arviointiin ja suunnitteluun ovat edelleen vähäisiä ja hajanaisia. Jylhä tutkii väitöskirjatyössään esteettisyyden havainnointia, jonka avulla voidaan määritellä käyttöliittymäelementtien esteettisten ominaisuuksien dimensioita ja suunnittelun suosituksia.

Jylhä tarkastelee työssään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta graafisten käyttöliittymien estetiikan aiempaa mittausta, sekä hyödyntää erinäisiä tilastollisia menetelmiä ilmiön nykytilan ulottuvuuksien selvittämiseen. Lisäksi hänen tutkimuksessaan esitellään psykometrinen asteikko ”VISQUAL”, jota voidaan käyttää mittaamaan käyttäjien havaintoja graafisten käyttöliittymäelementtien estetiikasta.

Jylhä työskenteli Tampereen yliopiston Gamification Group -tutkimusryhmässä väitöskirjatutkimuksensa aikana vuosina 2018–2022. Tällä hetkellä hän on yhteisömanageri suomalaisessa mobiilipelistudio Tower Popissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 14. huhtikuuta

Filosofian maisteri Henrietta Jylhän pelien ja pelillistämisen alaan kuuluva väitöskirja Attractive User Interface Elements: Measurement and prediction tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa 14.4.2023 klo 13 alkaen Päätalon auditoriossa A1 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii tenure track -tutkija Jussi Jokinen Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Juho Hamari Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.