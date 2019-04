Väitös: Ihon sähkönjohtavuuden mittaamisesta tukea oppimiseen

Ihon sähkönjohtavuuden mittaaminen on nykyisin keskeinen osa esimerkiksi hyvinvointisovellusten kehittämistä. Ihon sähkönjohtavuuden seuraaminen erilaisissa tilanteissa onkin aiempaa helpompaa ja yleisempää päälle puettavien älyrannekkeiden ja -sormusten avulla. Väitöstutkimuksessa ihon sähkönjohtavuuden mittaamista sovellettiin oppimistutkimuksessa.

Tutkimus toteutettiin lukio-opetuksessa aidoissa luokkahuonetilanteissa kahden peräkkäisen fysiikan kurssin aikana. Tutkimuksen keskeinen hypoteesi oli, että ryhmässä toimivien oppilaiden ihon sähkönjohtavuus käyttäytyisi keskenään samankaltaisesti yhteisen ryhmätehtävän aikana.

Tulokset osoittivat, että oppilaiden ihon sähkönjohtavuusarvot poikkesivat toisistaan suurimman osan ryhmätyöskentelyn ajasta (≈60-95 %). Tulos viittaa siihen, että oppilaat olivat erilaisessa vireystilassa, mikä saattoi johtua siitä, että oppilaat joko suorittivat tehtävää vuorotellen tai olivat tehneet työnjaon.

Tutkimuksessa ihon sähkönjohtavuudesta johdetut arviot fysiologisten reaktioiden tarttumisesta oppilaiden välillä viittaavat siihen, että vaikka oppilaat työskentelivät kolmen hengen ryhmissä, vuorovaikutus tapahtui pääasiassa (71,3 %) kahden ryhmänjäsenen välillä kolmen sijaan.

Lisäksi havaittiin, että ihon sähkönjohtavuudella oli yhteys oppilaiden suoriutumiseen fysiikan kokeessa. Tämä tulos tukee aiempia tutkimustuloksia, joissa on havaittu yhteys sympaattisen hermoston aktivaatiotason ja suorituskyvyn välillä.

Tämä tutkimus edistää yhteyttä oppimistutkimuksen, psykofysiologisen tutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen välillä. Tulevaisuudessa vastaavanlaiset mittaukset yhdistettynä tutkimusaineistoon oppimisesta auttavat opettajia tukemaan oppimista oikea-aikaisesti.

Diplomi-insinööri Héctor Javier Pijeira Díaz väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 3.5.2019. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Electrodermal activity and sympathetic arousal during collaborative learning (Elektrodermaalinen aktiivisuus ja sympaattinen vireystila yhteisöllisen oppimisen aikana). Vastaväittäjänä toimii professori Timo Tobias Ley Tallinnan yliopistosta ja kustoksena professori Sanna Järvelä. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa L10 klo 12.