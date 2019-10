Väitös: Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii muutoksia matkailukeskusten kehittämisessä

Matkailun kasvu ja kansainvälistyminen on nähty keskeisinä keinoina lisätä kuntien elinvoimaa harvaan asutuilla alueilla. Oulun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus haastaa käsityksen matkailukeskusten kasvusta selvänä merkkinä onnistuneesta kehitystyöstä.

Matkailumaantieteen tutkija Outi Kulusjärvi tarkastelee väitöskirjassaan Pohjois-Suomen matkailukeskusten kehittämistä ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin matkailuyrittäjiä ja kehittäjiä Rukan ja Ylläksen matkailualueilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että matkailuelinkeinon sisällä on varsin erilaisia tapoja hyödyntää luonnonresursseja ja paikallista elinympäristöä matkailupalveluiden tuotannossa. On matkailuyrityksiä, joissa matkailu nähdään tapana elää pohjoisilla alueilla paikallisuutta arvostavasti ja luonnonympäristöä kunnioittaen. Keskuksen kasvu ja kyläympäristön voimakas muuttuminen eivät automaattisesti edistä heidän tapaansa harjoittaa elinkeinoaan.

Väitöstutkimus korostaa lisäksi, että toimet matkailun kestävyyden edistämiseksi eivät ole riittäviä, mikäli ne samaan aikaan nojaavat matkailukeskusten majoituskapasiteetin ja kansainvälisten matkailijamäärien kasvattamiseen lisääntyvän lentoliikenteen turvin. Aluekehittämisen tavoitteet Pohjois-Suomessa ovat siis osittain ristiriidassa ilmaston lämpenemisen vaatimien muutostoimien kanssa.

Matkailutoimijoilta vaaditaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla entistä vahvemmin kestävyyttä edistäviä toimia matkailukeskusten kehittämisessä. Ympäristönäkökulmat ja sosiaalisen kestävyyden tavoite asettavat uusia päämääriä myös matkailuyrittäjien yhteistyölle. Lisäämällä yhteistyösuhteita matkailualueella voidaan Kulusjärven mukaan edistää matkailun hyötyjen leviämistä mahdollisimman suurelle joukolle matkailutoimijoita. Matkailuverkostoissa tulisi lisäksi pystyä ottamaan huomioon matkailutoimijoiden toisistaan poikkeavat käsitykset toivottavasta matkailukehityksestä Pohjois-Suomessa.

Väitöskirja on julkaistu Nordic Geographical Publications -sarjassa.

Filosofian maisteri Outi Kulusjärvi väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 12.10.2019. Maantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Towards a poststructural political economy of tourism: A critical sustainability perspective on destination development in the Finnish North (Kohti matkailun poststrukturalistista poliittista taloutta: Kriittisen kestävyyden näkökulma matkailukohteiden kehittämiseen Pohjois-Suomessa). Vastaväittäjänä toimii professori Edward Huijbens (Wageningen University and Research, Hollanti) ja kustoksena professori Jarkko Saarinen (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L2 klo 12 alkaen.