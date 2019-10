Väitös: Kaivosjätteiden varastointiin ympäristöystävällisempi menetelmä

Väitöstutkimuksessa on kehitetty ympäristöystävällisiä varastointimenetelmiä kaivosteollisuudessa syntyville kiinteille jätteille, rikastushiekoille.

Kaivosteollisuudessa syntyy maailmanlaajuisesti vuosittain miljoonia tonneja kiinteää kaivosjätettä, rikastushiekkaa. Tällä hetkellä suurin osa rikastushiekoista varastoidaan rikastushiekka-altaisiin veden alle kaivoksen läheisyyteen. Uusia käsittelymenetelmiä tarvitaan, jotta rikastushiekkojen varastointi olisi aiempaa ympäristöystävällisempää. Tutkimuksen mukaan rikastushiekkoja voidaan ajatella jätteen sijasta myös raaka-aineina.

Väitöstutkimus osoittaa, että sekoitettaessa rikastushiekkaa sopivan sidosaineen ja nesteen kanssa saadaan aikaan lujittunut materiaali, joka sitoo ympäristölle haitallisia raskasmetalleja rakenteensa sisään. Sidosaineena voidaan hyödyntää muilta teollisuuden aloilta syntyviä sivuvirtoja, kuten metalliteollisuuden kuonia.

Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää rikastushiekan varastointia altaan sijaan kuivalle maalle ja vähentää lyhyt- ja pitkäaikaisia ympäristöongelmia. Teknologiaa edelleen kehitettäessä voidaan rikastushiekkoja mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää myös erilaisissa betonin tapaisissa rakennusmateriaaleissa.

Pääosa tutkimuksesta on tehty kaivosteollisuuden ja Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa GEOSULF.

----

Diplomi-insinööri Jenni Kiventerä väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 1.11.2019. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Stabilization of sulphidic mine tailings by different treatment methods. Heavy metals and sulphate immobilization (Sulfidisten rikastushiekkojen stabilointi erilaisin menetelmin. Raskasmetallien ja sulfaattien sitoutuminen). Vastaväittäjänä toimii professori João P. de Castro-Gomes (University of Beira, Portugali) ja kustoksena professori Mirja Illikainen (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L6 klo 12 alkaen.