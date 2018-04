Väitös: Keinoja ristiriitojen käsittelyyn Kolumbian Chocón yhteisöille

Chocó on syrjäinen ja biologisesti monimuotoinen alue pohjoisen Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa. Alue on monien Embera-alkuperäiskansan jäsenten ja Afrikasta polveutuvien yhteisöjen koti. Ryhmät jakavat ja haastavat kolonialismin, väkivaltaisuuksien, riiston ja sorron värittämän historian. Väitöskirja tarkastelee tapoja, joilla Chocón paikalliset yhteisöt haastavat ja muokkaavat heitä koskevia kysymyksenasetteluja.

Tutkimus keskittyy yhteisöjä koskeviin huolenaiheisiin, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojelun vaikutuksiin, kehitysinfrastruktuuriin ja huumekauppaan. Väitöskirja tarkastelee haasteita, jotka liittyvät maailmanlaajuisten muutosten ja paikallisten huolenaiheiden tutkimiseen. Työssä kehitetään Chocóssa kerätyn etnografisen aineiston perusteella menetelmiä alueella sijaitsevan Utrían kansallispuiston käyttöön liittyvien ympäristöristiriitojen käsittelyyn.

Väitöskirjassa tutkitaan myös paikallisyhteisöjen sosiaalista protestia, joka liittyy pienen vesivoimalan rakentamiseen puiston alueelle. Havainnot haastavat tulkinnan, jonka mukaan se, hyväksyvätkö vai vastustavatko alkuperäiskansat infrastruktuuria liittyy suoraan myös alkuperäiskansojen elämäntapojen puolustamiseen tai uhmaamiseen.

Kokaiinia on viime aikoina päätynyt Chocón rannikkoalueelle maan huumeiden vastaisen sodan seurauksena. Chocóssa ilmiöön viitataan nimellä Valkoinen kala. Väitöstutkimuksessa aihetta lähestytään tarkastelemalla siihen liittyviä käytänteitä ja muutoksia paikallisessa kontekstissa.

Utrían kansallispuistoa tutkitaan visuaalisesti rytmien ja ajallisuuksien paikkana. Johtopäätöksenä on, että paikallisten yhteisöjen hyödyntämät mekanismit heitä koskevissa keskusteluissa horjuttavat valtasuhteita epävarmoissa oloissa ja tarjoavat vaihtoehtoisia solidaarisuuden ja rinnakkaiselon kertomuksia, joilla lähestyä huolenaiheita.

MSc Nicolás Acosta García väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 27.4.2018. Kulttuuriantropologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Chocó challenges: Communities negotiating matters of concern and care on Colombia’s margin (Haastava Chocó: Yhteisöjen neuvotteluja huolenaiheistaan Kolumbian marginaalista). Vastaväittäjän toimii professori Astrid Ulloa Universidad Nacional de Colombiasta ja kustoksena professori Hannu I. Heikkinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU106) klo 12:00.