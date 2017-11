Väitös: Kertakäyttöisten optisten pintojen käyttö pienmolekyylien ja mikrobisolujen mittaukseen

Väitöksen tavoitteena oli tutkia kertakäyttöisten kuvioitujen pintojen ja kulta-nanopartikkeleiden käyttöä SERS-spektroskopialla ja kehittää helppokäyttöistä leimatonta mittausmenetelmää, jota voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa ympäristön valvonnassa, lääketieteessä, elintarviketurvallisuudessa sekä turvallisuusalalla.

Tutkimuksessa keskityttiin polymeeripohjaisten sensoripintojen käyttöön pienmolekyylien ja mikrobien havainnoinnissa. Kertakäyttöiset sensoripinnat valmistettiin rullalta rullalle -laitteistolla siirtämällä muotin kuviot polymeerin pinnalle UV-kovetettavalle lakalle. Tämä kuviointitekniikka soveltuu suurien sensorimäärien edulliseen tuottamiseen. Tutkimuksessa käytetty SERS mittausmenetelmä pohjautuu valon epäelastisen Raman -sironnan mittaukseen. Sironta vahvistetaan metallien vapaiden elektronien värähtelyllä ja menetelmällä voidaan saavuttaa jopa muutamien partikkeleiden mittausherkkyys.

Tutkimuksessa kuvioitu SERS -pinta yhdistettiin metallisten nanopartikkeleiden käyttöön ja näytteen konsentrointiin hydrofobisten materiaalien avulla. Yhdistelmällä mitattiin biomolekyylien ja mikrobien spektrejä näytteistä, joissa analyyttien määrä on alhainen. Tutkimuksessa SERS-mittauksen bakteerisolujen määritysmenetelmän osoitusrajaksi (LOD) saatiin 10 000 pmy/ml. Lisäksi tutkimuksessa määritettiin spektrit kolmelle juomateollisuuden hiivakannalle: W. anomalus-, B. bruxellensis- ja R. mucilaginosa-kannalle. SERS mittauksella hiivat kyettiin erottamaan toisistaan.

Master of science Sanna Uusitalo väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa perjantaina 24.11.2017. Sovelletun elektroniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Detection of small molecules and microbial cells by surface-enhanced Raman spectroscopy using roll-to-roll produced substrates (Rullalta rullalle valmistettujen SERS-pintojen käyttö pienmolekyylien ja mikrobisolujen määritykseen). Vastaväittäjänä toimii professori Harri Lipsanen Aalto-yliopistosta ja toisena vastaväittäjänä professori Jukka Lekkala Tampereen teknillisestä yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopiston salissa IT 115 kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Master of science Sanna Uusitalo

Syntymäaika ja -paikka:

1981 Tornio

Yo-tutkintovuosi ja koulu:

2000, Tornion yhteislyseon lukio