Väitös: Kohti dataohjattua päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa – yritystasolta tuotetason analyysiin

Onnistuneet tuotteet ja palvelut luovat perustan yrityksen menestykselle. Tänään tehdyt tuotepäätökset realisoituvat muutaman vuoden kuluessa, ja väärillä päätöksillä voi olla hyvin vakavia taloudellisia seurauksia. Väitöstutkimus selvittää, miten tunnepohjaisesta päätöksenteosta kyetään siirtymään datapohjaiseen päätöksentekoon pohjautuen yrityksen liiketoimintakriittiseen dataan eri tietojärjestelmissä.

Kaksikymmentä prosenttia yrityksen tuotteista muodostaa tyypillisesti noin kahdeksankymmentä prosenttia yrityksen myyntivolyymista. Siitä huolimatta tuoteportfoliopäätökset – kuinka strategisesti uudistetaan yrityksen tuotetarjoomaa – tehdään jokseenkin tunnepohjaisesti faktojen, numeroiden ja kvantitatiivisten analyysien puuttuessa.

Kannattavuutta mitataan ja raportoidaan yritys- tai liiketoimintayksikkötasolla, ja yritykset eivät kykene mittaamaan tuotetason kannattavuutta johdonmukaisesti. Tämä estää yrityksiä ylläpitämästä ja uudistamasta tuotevalikoimaansa strategisesti ja kaupallisesti tasapainoisella tavalla. Puutteet yritysten toiminnassa ovat merkittäviä ja ne voivat vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn, ellei jonkinlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä.

Väitöstutkimus selvittää, miten tunnepohjaisesta päätöksenteosta kyetään siirtymään datapohjaiseen päätöksentekoon pohjautuen yrityksen liiketoimintakriittiseen dataan eri tietojärjestelmissä. Tutkimuksen päätuloksena esitetään dataohjattu (data-driven) tuoteportfoliohallinnan konsepti, joka tunnistaa ja visualisoi reaaliajassa ja faktapohjaisesti, mitkä yrityksen tuotteet ovat samanaikaisesti strategisia ja kannattavia ja mikä on niiden osuus tuoteportfoliossa.

Väitöskirja on laadullinen tutkimus, jossa yhdistyy kirjallisuuskatsaus ja yrityshaastattelut kahdeksassa kansainvälisessä yrityksessä kokoluokassa muutamasta miljoonasta muutamaan miljardiin liikevaihdolla mitattuna.

Väitöstutkimus osoittaa, että yrityksen eri tietojärjestelmiin siiloutunut data on yhdistettävä ja hallittava yrityksenlaajuisesti, jotta sen potentiaali voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Data ei ole IT-assetti, vaan se on hallittava erillään yrityksen IT-teknologiasta ja kerros sen yläpuolella.

IT-teknologian rooli on toimia taustalla mahdollistajana. Ennen dataa ja teknologiaa on omaksuttava dataohjattu yrityskulttuuri, jossa luotetaan dataan raaka-aineena päätöksenteossa.

----

Filosofian maisteri Hannu Hannila väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 3.12.2019. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Towards data-driven decision-making in product portfolio management – from company-level to product-level analysis (Kohti dataohjattua päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa – yritystasolta tuotetason analyysiin). Vastaväittäjänä toimii professori Tomi Dahlberg (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Harri Haapasalo (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L6 klo 12 alkaen.