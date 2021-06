Väitös: Kotitalouksille tarjottavat tuet avainasemassa uusiutuvan energian käytön lisäämisessä

Jaa

Aurinko- ja tuulivoiman odotetaan olevan keskeisessä roolissa tulevaisuuden hiilineutraalissa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvassa sähköntuotannossa. Säästä riippuvan tuotannon lisääminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta sähkömarkkinoille, joilla kysynnän ja tarjonnan vaihtelu on yleensä hyvin säännönmukaista ja ennustettavaa. Avainasemassa ovat kotitalouksille tarjottavat tukimuodot.

Väitöstutkimuksen mukaan aurinko- ja tuulivoiman lisäämisessä voidaan säästää, jos tuet kohdennetaan nykyistä tarkemmin, kaikki voimalaitokset osallistuvat joustamiseen säätämällä tuotantotehoaan kysynnän ja sääriippuvan tuotannon mukaan ja riittävä tuotantokapasiteetti varmistetaan kustannustehokkaasti.

DI, KTM Juha Teirilä tutkii Oulun yliopistossa 18.6. tarkastettavassa väitöskirjassaan, miten nykyiseen sähköntuotantojärjestelmään saataisiin kustannustehokkaasti lisää aurinko- ja tuulivoimaa.

Tutkimuksen päätulos on, että kotitalouksien aurinkoenergiajärjestelmiä kannattaa tukea erilaisten tukimuotojen yhdistelminä tai tarjota yhtä aikaa useita tukivaihtoehtoja. Tämä johtuu siitä, että aurinkoenergian tuotanto ja omaan kulutukseen käytetty osuus vaihtelevat kotitalouksissa.

Yleensä tukimuotona käytetään joko syöttötariffia, jolloin tuki on sitä suurempi, mitä enemmän energiaa tuotetaan, tai investointituki, joka on kertaluonteinen eikä riipu tuotannon määrästä. Teirilä käytti tutkimuksessaan aineistoa Saksasta ja osoittautui, että erityisesti syöttötariffin yhdistäminen akkujen investointitukeen on kannattava yhdistelmä.

”Tulosten perusteella myös Suomessa aurinkoenergiasta maksettavaa hintaa kannattaisi koordinoida yhdessä erilaisten investointitukien ja verovähennysten kanssa”, Juha Teirilä toteaa.

Saksassa, kuten Suomessakin, on vielä suhteellisen paljon ydinvoimaa. Ydinvoimaloiden joustamattomuus eli hidas ja kallis tuotantotehon säätöilmenee pääasiassa kohonneina säätökustannuksina, kun nopean säätövoiman tarjoajat joutuvat pitämään laitoksensa käynnissä lisääntyvien negatiivisten hintojen aikana. Aurinko- ja tuulivoimatuotanto voisi kasvaa Saksassa vielä huomattavasti ennen kuin näistä kustannuksista tulisi merkittäviäja ne ylittäisivät ydinvoiman hintoja laskevasta vaikutuksesta kuluttajille tulevat hyödyt.

”Tuulivoimaloiden joustaminen eli tuotantotehon laskeminen tarvittaessa edistäisi myös niiden integroimista sähkömarkkinoille. Tämä kannattaa ottaa Suomessakin huomioon, kun tuulivoiman määrä kasvaa nopeasti”, Teirilä sanoo.

DI, KTM Juha Teirilä väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 18.6.2021. Taloustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Tutkimuksia aurinko- ja tuulivoiman lisäämisestä sähkömarkkinoille (Studies on integrating solar and wind power into electricity markets). Vastaväittäjänä toimii professori Otto Toivanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori (emer.) Rauli Svento.



