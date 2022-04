Väitös: Lasten autoimmuunitautien yhteiset riskitekijät eri ikäkausina

Autoimmuunitaudissa elimistössä käydään ”sisällissotaa”, jossa puolustusmekanismit jostain syystä hyökkäävät omia kudoksia vastaan. Emme tiedä, miksi näin tapahtuu ja mitkä tekijät voivat laukaista tämän tapahtuman. Emme myöskään tiedä, miksi juuri Suomessa lasten kroonisten autoimmuunitautien määrä on suurempi kuin muualla maailmassa.

— Jotta tätä huolestuttavaa ilmiötä voitaisiin hillitä, on erityisen tärkeää löytää elintapoihin tai elinympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa näiden tautien esiintyvyyteen, Räisänen selittää.

Väitöskirjassaan Räisänen osoitti, että autoimmuunitaudit ovat yleisempiä lapsilla, jotka ovat syntyneet ennen 37. raskausviikkoa. Vaikka yleisesti ottaen lapsuuden ajan antibioottikuurit eivät lisänneet todennäköisyyttä sairastua autoimmuunitauteihin, runsas makrolidien käyttö voi lisätä lastenreuman riskiä.

— Suomessa amoksisilliini on yleisin lapsilla käytetty antibiootti. Onneksi tämä antibioottityyppi osoittautui kohtalaisen turvalliseksi autoimmuunitautien puhkeamisen kannalta, toteaa Räisänen.

Räisäsen väitöskirja antaa myös uuden syyn taistella kouluikäisten lihavuutta vastaan, sillä työ osoitti, että kouluikäisten lasten keskivartalolihavuus kaksinkertaisti riskin sairastua autoimmuunitauteihin.

Vaikka koululaisten ruokailutottumukset eivät suoraan liity autoimmuunitautien puhkeamiseen, lastenlääkärinä Laura Räisänen kuitenkin muistuttaa lasten terveellisen ruokavalion merkityksestä.

— Kyllähän terveellinen ruokavalio ja runsas kasvisten käyttö voi kuitenkin vähentää lasten keskivartalolihavuutta ja sitä kautta lasten autoimmuunitautien puhkeamista. Ei sen merkitystä kannata vähätellä, pohtii Räisänen.

Laura Räisänen on syntynyt Indonesiassa ja valmistui ylioppilaaksi Itä-Jaavan Malangin St. Albertus -lukiosta vuonna 1997. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta vuonna 2005 ja lastenlääkäriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2017. Väitöskirja pohjautuu Finnish Health in Teens (Fin HIT) -kohorttiin, jonka tutkimusryhmän kanssa Räisänen teki tiiviisti yhteistyötä. Tällä hetkellä Räisänen toimii lastentautien kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa.

LL Laura Räisäsen lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja Mutual Risk Factors for Pediatric Autoimmune Diseases in Different Stages of Childhood tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 6.5.2022 klo 12.00 alkaen. Paikkana on Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -auditorio, Arvo Ylpön katu 34, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Eytan Wine Albertan yliopistosta Kanadasta. Kustoksena toimii professori Kalle Kurppa lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.