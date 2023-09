Väitös: Maallikkosaarnaajat tukivat ja ravistelivat kirkkoa yhteiskunnan murroksessa

SoC Hub onnistui haasteessa – kolme järjestelmäpiiriä valmistui kolmen vuoden aikana 11.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

SoC Hub -konsortion kolmas, huikeat 330 miljoonaa transistoria sisältävä järjestelmäpiiri on nyt lähetetty tuotantoon. Kunnianhimoinen piirikehitystavoite on saavutettu, mutta SoC Hubin työ jatkuu ja neljännen järjestelmäpiirin suunnittelu on jo käynnissä.