Väitös: Marginaaliset ryhmät löytävät turvaa verkkopeliympäristöistä

Verkkopelimaailma mahdollistaa turvallisten tilojen luomisen kaikille, mutta erityisesti yhteiskunnassa marginaalisiksi mielletyille ryhmille, joihin kohdistuu esimerkiksi sukupuoleen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää eriarvoisuutta ja syrjintää.

FM Marjukka Käsmän väitöstutkimus osoittaa, että vähemmistöihin kuuluvat verkkopelien pelaajat ovat tietoisia heihin kohdistuvista haitallisista asenteista, toimintatavoista ja mielikuvista, ja se kannustaa heitä luomaan verkkopeliympäristöissä omia yhteisöjä ja turvallisia tiloja. Näissä tiloissa voidaan asettaa turvallisia rajoja toiminnalle ja toisten kohtaamiselle.

Käsmä tutkii väitöskirjassaan epätasa-arvon rakentumista ja etenkin sukupuoleen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää eriarvoisuutta World of Warcraft -verkkopelissä. Verkossa pelaamiseen pätevät monet samat lainalaisuudet kuin muissakin verkkoympäristöissä. Huolimatta verkon luomista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista yhteiskunnassa marginalisoidut ryhmät eivät useinkaan pääse osallistumaan verkossa tasavertaisesti.

Tutkimuksen mukaan naisten ja sosiaalisesti ahdistuneiden pelaajien läsnäolo haittaa joidenkin pelaajien mielestä pelin yhteishenkeä eri tavoin. Lisäksi naiseuteen ja sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liitetään pelitaidon puute. Kuitenkin pelimaailmassa ollaan myös reiluja ja suvaitsevaisia, eikä syrjivä käytös ole universaalia.

Sukupuoli ja sosiaalinen toimintakyky kytkeytyvät peliympäristön ja erilaisten uskomusten kautta pelaajien ymmärrykseen siitä, millaiset yhdessäolon muodot sopivat pelaamiseen. Näihin uskomuksiin viitaten väitöskirjan tutkimusaineistossa perustellaan syrjivää käytöstä.

Videopelaaminen on nykyisin yksi yleisimpiä viihteen muotoja, ja sitä harrastavat kaikki ikäryhmät ja yhteiskuntaluokat. Niinpä pelaamista voikin hyvällä syyllä pitää yhtä merkittävänä yhteiskunnallisena ilmiönä kuin vaikkapa kirjallisuus, elokuva-ala tai journalismi.

Väitöskirjan havaintoja voidaankin hyödyntää verkkoympäristöjen suunnittelussa, kun pyritään takaamaan mahdollisimman laaja saavutettavuus esimerkiksi koulutusverkkoympäristöissä, yhteiskunnan palveluissa, kaupallisissa sovelluksissa ja tietenkin peleissä.

Tutkimus on luonteeltaan etnografinen eli perustuu tutkijan pitkäjänteiseen osallistumiseen peliympäristössä ja muutoin internetin pelikulttuurissa. Näin kerätystä aineistosta arvioitiin sitä, miten peliympäristö ja pelaajat sekä näiden väliset suhteet yhdessä luovat pelille omintakeiset sosiaaliset olosuhteet.

Filosofian maisteri Marjukka Käsmä väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 23.10.2020. Englannin kielen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Social difference as action. A nexus analysis of gender and ability in World of Warcraft game culture (Sosiaaliset eroavaisuudet toimintana. Neksusanalyysi sukupuolen ja toimintakyvyn roolista World of Warcraft -pelikulttuurissa). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Malene Charlotte Larsen Aalborgin yliopistosta ja kustoksena dosentti Leena Kuure. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Linnanmaalla salissa IT115, etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/65912195211.