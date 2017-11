Väitös: Menetelmäkehitystä alkuainepitoisuuksien määrittämiseen humuspitoisista luonnonvesistä

Väitöstutkimuksessa on tehty menetelmäkehitystä erittäin pienten alkuainepitoisuuksien määrittämiseen humuspitoisista luonnonvesistä.

Suomessa luonnonvesissä on tyypillisesti paljon humusta, jota liukenee vesistöihin turvemailta. Humusyhdisteet ovat monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet eloperäisen aineksen hajotessa pitkän ajan kuluessa. Eräillä alkuaineilla, kuten arseenilla, on taipumus sitoutua humukseen. Tämä aiheuttaa haasteita pienten alkuainepitoisuuksien määrittämiseen hydridimenetelmillä ja sähkökemiallisilla menetelmillä, joilla humukseen sitoutunutta arseenia ei pystytä mittaamaan luotettavasti. Näytteet täytyy esikäsitellä ennen mittausta alkuaineiden vapauttamiseksi humusyhdisteistä.

Esikäsittelyn tarkoituksena on hajottaa näytteestä häiritsevät yhdisteet ja vapauttaa mitattavat alkuaineet mitattavissa olevaan muotoon. Nykyään esikäsittelyyn käytetään yleisesti mikroaaltoavusteista hajotusmenetelmää, jossa näytteitä ja happoja kuumennetaan suljetuissa paineenkestävissä astioissa mikroaaltouunissa. Lämpötilan ja happojen yhteisvaikutuksesta näytteen sisältämät häiritsevät yhdisteet hajoavat. Mikroaaltoavusteinen menetelmä on verraten ympäristöystävällinen, sillä se kuluttaa vähemmän haitallisia kemikaaleja ja energiaa kuin perinteiset happohajotusmenetelmät. Tässä tutkimuksessa luonnonvesinäytteistä mitattiin mikroaaltoavusteisen esikäsittelyn jälkeen pieniä arseenipitoisuuksia hydridinmuodostus-induktiiviplasmamassaspektrometrilla (HG-ICP-MS). Menetelmän tarkkuutta parannettiin sisäisellä standardoinnilla.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin myös aiempaa ympäristöystävällisempi näytteiden esikäsittelymenetelmä, jossa hyödynnettiin UV-LED-teknologiaa. UV-LED:ien käyttöä erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi veden puhdistuksessa tutkitaan laajasti. Epäorgaaniseen alkuaineanalytiikkaan liittyvän näytteenkäsittelyn yhteydessä UV-LED-teknologiaa on toistaiseksi tutkittu vähän. Väitöstutkimuksessa kehitetyllä näytteenkäsittelylaitteistolla päästiin hyviin hajotustehokkuuksiin suhteellisen lyhyillä käsittelyajoilla ja erittäin vähäisellä reagenssikulutuksella.

Kun liuenneita orgaanisia yhdisteitä hajotetaan UV-LED-säteilytyksellä, tarvitaan avuksi katalyyttia riittävän hajotustehokkuuden saavuttamiseksi. Yleisimmin katalyyttinä käytetään titaanidioksidinanohiukkasia, joiden läsnäolo tehostaa hajoamista huomattavasti. Nanohiukkasten etu on suuri pinta-ala, joka lisää niiden reaktiivisuutta. Nanohiukkasten ominaisuuksia voidaan muokata optimoimalla valmistusprosessia tai seostamalla niihin eri alkuaineita.

---

Filosofian maisteri Johanna Havia väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa perjantaina 10.11.2017. Kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Trace element analysis of humus-rich natural water samples. Method development for UV-LED assisted photocatalytic sample preparation and hydride generation ICP-MS analysis (Humuspitoisten luonnonvesien hivenalkuaineanalytiikka. Menetelmäkehitystä UV-LED-avusteiseen valokatalyyttiseen näytteenkäsittelyyn ja hydridinmuodostus ICP-MS –analyysiin). Vastaväittäjänä toimii dosentti Ari Väisänen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena dosentti Paavo Perämäki Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa IT116 klo 12 alkaen.

---

Oppiarvo ja nimi: filosofian maisteri Johanna Havia

Syntymäaika ja -paikka: 1980, Haukipudas

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1999, Sodankylän lukio