Väitös: Mobiilipelien grafiikkaoptimoinnin haasteet ratkaistavissa

Kukapa ei olisi joskus sadatellut, kun tehoja vaativat sovellukset syövät kännykästä nopeasti virrat ja siltikin käyttökokemus on pätkivä tai epätarkka. Väitöstutkimuksessaan Oulun yliopistossa Jarkko Vatjus-Anttila on tutkinut ja kehittänyt menetelmiä, joilla 3D-grafiikkaa voidaan yksinkertaistaa hallitusti ja automaattisesti.

-Olennaista optimoinnissa on, että mobiililaitteen käyttökokemus pysyy hyvänä riippumatta 3D-virtuaalitilasta, sovelluksen suorituskyky paranee, pidennetään sovellusten käyttöaikaa sekä säästetään energiaa, Vatjus-Anttila toteaa.

Graafinen taso ei saa siis silminnähtävästi laskea tehojen ja energiankulutuksen pienentyessä. Markkinoilla on tarjolla suorituskyvyltään hyvin eri tasoisia laitteita. Tämä laaja laitekanta on palveluntarjoajille ongelma. Mobiililaitteiden monipuolistuessa ja käyttäjien siirtyessä yhä enemmän niiden käyttäjiksi syntyy tilanne, jossa alun perin tehokkaalle tietokoneelle suunniteltua sovellusta käytetään heikompitehoisella mobiililaitteella. Silti kuluttaja odottaa sovelluksen toimivan mobiililaitteella yhtä ripeästi kuin mihin on aiemmin tottunut. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi kolmiulotteiset virtuaalitilat tai -pelit.

- Mobiililaiteen toimiessa ylikierroksilla käyttökokemus on heikko ja ylimääräistä energiaa haaskataan runsaasti sovelluksien käyttöaikojen lyhentyessä merkittävästi. Moninainen laitekanta sekä toisistaan suorituskyvyiltään ja ominaisuuksiltaan suuresti eroavat laitetyypit aiheuttavat ongelman palvelutarjoajalle: sen pitäisi silti pystyä tuottamaan miellyttävä palvelu kaikille käyttäjille tasapuolisesti, Vatjus-Anttila kommentoi.

Kuinka paljon grafiikkaa voi muokata ennen kuin käyttäjät eivät enää siitä pidä? Grafiikan sisältöä voi muokata välityspalvelimissa automaattisesti ennen kuin se toimitetaan optimoituna mobiililaitteeseen. Koska automaattisessa muokkauksessa on mahdollista, että alkuperäisen grafiikan laatu heikkenee, lopputulos voi olla huono eikä pelaaja enää tykkää sisällöstä. Vatjus-Anttila tutki muokkausmenetelmiä myös siitä näkökulmasta.

-3D-grafiikka on geometrian, kuvien ja matematiikan yhdistelyä. Kun sovelletaan erilaisia muokkausmenetelmiä grafiikan esittämiseen, tarvittavaa kokonaisenergiaa voidaan pienentää jopa puoleen (50%), kun väitöksessä esitellyt menetelmät ovat käytössä. Menetelmiä ovat geometrian automaattinen vähentäminen, kuvatiedostojen formaattimuunnokset, tietotyyppien pienentäminen ja kuvatiedostojen skaalaus. On huomioitavaa myös, että jos sisällön määrä pienenee, on sillä vaikutusta visualisoinnin lisäksi myös ladattavan tiedon määrään. Eli säästetään energiaa ja sovelluksia voidaan käyttää pidempään ja käyttäjäkokemus paranee, Vatjus-Anttila kiteyttää.

Jarkko Vatjus-Anttila on työskennellyt pelialalla virtuaalimaailmaprojekteissa ja idea väitöstutkimukseen on syntynyt käytännön havaintojen kautta. Tutkimuksen puitteet tarjosi Intel & Nokia Joint Innovation Center, jonka asettamiin tutkimustavoitteisiin väitöskirjan aihe osui erinomaisesti. Tällä hetkellä Vatjus-Anttila on töissä CGI:llä ja vastaa pilvipohjaisten ICT-arkkitehtuurien kehityksestä ja toimituksista asiakkaille.

Diplomi-insinööri Jarkko Vatjus-Anttila väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 28.2.2020.Tietotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Energy efficient rendering of extensible 3D virtual environments on mobile devices (Energian säästöä mobiilisovelluksiin yksinkertaistamalla grafiikkaa automaattisesti). Vastaväittäjänä toimii professori Tapio Takala Aalto yliopistosta ja kustoksena professori Juha Röning Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa IT115 kello 12.15 alkaen.