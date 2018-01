Väitös: Monialainen studio haastaa oppimaan rajoja ylittämällä

Ratkaisuja ja prototyyppejä Open Science Hack Dayssa 13. – 14.1.2018 Oulu yliopiston FabLabissa 4.1.2018 12:57 | Tiedote

Kansainvälinen Open Science Hack Day järjestetään Fab Lab Oulussa ensi kertaa. Tieteestä ja teknologiasta innostuneet ovat tervetulleita digitaaliseen laboratorioon rakentamaan malleja ja prototyyppejä ratkaisuiksi annettuihin haasteisiin. Mukana on myös elokuvan tuotantoyhtiö, joten viikonlopun tuotosten on mahdollista päätyä rekvisiitaksi tieteiselokuvaan. Tilaisuus on kaikille avoin.