Väitös: Musiikin korkeakoulutus voi vastata pakolaistilanteeseen interkulttuurisella musiikkiyhteistyöllä

Musiikkikorkeakouluilla on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli pakolaistaustaisten muusikoiden integroitumisessa ja osallisuudessa vastaanottomaassa, selviää MuM Katja Thomsonin väitöskirjasta. Se käsittelee World in Motion -yhtyettä, joka sosiaalisena innovaationa yhdisti musiikin opiskelijat ja pakolaisina Suomeen saapuneet muusikot. Thomsonin väitöskirja Vastavuoroinen integraatio musiikillisessa kolmannessa tilassa: Etnografinen tutkimus pakolaistaustaisten muusikoiden ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden parissa tarkastetaan 7.5.2021.

Vuoden 2015 pakolaistilanne ja sitä seurannut maahanmuuttokeskustelu on haastanut musiikin korkeakoulutuksen etsimään uudenlaisia näkökulmia ja toimintamalleja erilaisuuden kanssa elämiseen ja integraatioon. Tammikuussa 2016 Katja Thomson perusti puolitoista vuotta toimineen World in Motion -yhtyeen, johon osallistui Lähi-idästä saapuneita pakolaistaustaisia muusikoita ja Sibelius-Akatemian opiskelijoita. Yhtyeen voi nähdä sosiaalisena innovaationa, jonka avulla pyritään vastaamaan maahanmuuton haasteisiin musiikin keinoin. Sen keskeisenä toimintamuotona olivat kulttuurikeskus Caisassa pidetyt avoimet työpajat. Yhtyeessä erilaisista musiikillisista taustoista tulevat muusikot sävelsivät ja sovittivat musiikkia yhdessä sekä esiintyivät julkisissa tilaisuuksissa.

Yhtyetoiminta tarjoaa kohtaamisen tiloja

Thomson sai idean yhtyeen perustamiseen havaittuaan, että Suomeen tulleiden pakolaisten joukossa oli useita ammattimuusikoita ja musiikin harrastajia. Tilanteessa kaivattiin yhteistä kohtaamispaikkaa. Yhtyeen työskentelyssä painottuivat osallistujien omat musiikilliset taustat ja uusien musiikillisten ideoiden kokeilu.

"Pyrimme hahmottamaan yhteisiä tavoitteita ilman yhteistä kieltä. Me kaikki jouduimme etsimään vaihtoehtoja totutuille taiteellisille ja pedagogisille lähestymistavoille", Thomson kertoo.

Väitöstutkimuksessaan Thomson tuo esiin, miten yhteisöllinen säveltäminen ja sovittaminen voivat luoda tilan vastavuoroisuudelle, neuvottelulle ja identiteettityölle.

"Tutkimuksessani nousivat esiin kokemus yhteenkuulumisesta ja turvallisuuden tunteesta sekä avoimuus uusille taiteellisille ja sosiaalisille mahdollisuuksille. Toisaalta yhtyetyöskentelyssä nostivat päätään Lähi-idän poliittiset ristiriidat ja niiden pakolaisille aiheuttamat traumat ja haavoittuvaisuus."

Thomson kannustaa musiikin korkeakoulutuksen toimijoita ottamaan aktiivisen roolin musiikin taiteellisten, pedagogisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien risteyskohdassa ja luomaan musiikillisia tiloja, joiden kautta tulevaisuuden muusikot ja opettajat saavat valmiuksia toimia ammatissaan.

Tutkimus on osa Taideyliopiston koordinoimaa ArtsEqual-tutkimushanketta (2015–2021). Se tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Väitöskirjan lisäksi tutkimustuloksia on raportoitu vertaisarvioidussa kirjanluvussa.

Lisätiedot

Katja Thomson

katja.thomson@uniarts.fi

Verk­ko­ta­pah­tu­ma: Katja Thom­so­nin väi­tös­ti­lai­suus 7.5.2021 klo 12

Väitöskirja: Reciprocal Integration in a Musical Thirdspace: An Ethnographic Study with Refugee Musicians and Higher Music Education Students

Vastaväittäjä: prof. Sidsel Karlsen

Väitöskirjan tarkastajat: prof. Sidsel Karlsen, prof. Eva Sæther

Kustos: Prof. Heidi Westerlund

Tilaisuus on englanninkielinen.