Väitös: Psykiatrisiin sairaanhoitajiin kohdistuu väkivaltaa sekä potilaiden taholta että työyhteisön sisältä

Väitöstutkimus osoittaa, että psykiatrisessa avohoidossa työskentelevät sairaanhoitajat kohtaavat työssään useimmiten potilaiden taholta tulevaa psyykkistä väkivaltaa, mutta myös työyhteisön sisäistä väkivaltaa ja häirintää.

Tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajat kokivat väkivallasta aiheutuvia psyykkisiä oireita yksilöllisesti, mihin vaikuttivat erilaiset taustatekijät. Psyykkinen väkivalta aiheutti uupumusta, tunteita henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Erityisesti häirintä aiheutti useita erilaisia psyykkisiä oireita. Lisäksi työkokemus oli yhteydessä väkivallasta aiheutuneisiin seurauksiin: sairaanhoitajat kokivat työhyvinvointinsa pääosin hyväksi, mutta pidempi työkokemus ennusti sen kriittisempää arviointia.

Suurin kritiikki kohdistui vuorovaikutukseen lähijohtajan kanssa, häneltä saadun tuen puutteeseen ja organisaation tapaan huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista. Organisaation arvot arvioitiin jossain määrin ristiriitaisiksi omien arvojen kanssa.

Käytännön hoitotyössä väkivalta tulee ymmärtää organisaatioissa moniulotteisena ilmiönä, jonka ilmenemiseen ja seurauksiin vaikuttavat erilaiset tekijät. Fyysisen työympäristön turvaamisen lisäksi psyykkisen ja sosiaalisen työympäristön turvallisuus tulee huomioida, sillä psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vaarantuminen on iso riski työhyvinvoinnille. Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen työympäristö mahdollistaa laadukkaan hoitotyön.

Työpaikoilla tulee huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on riittävä ammatillinen valmius ja asianmukainen koulutus kohdata väkivaltaisesti käyttäytyvä potilas. Väkivaltaa kohdanneelle työntekijälle tulee tarjota riittävästi tarpeenmukaista ja yksilöllistä tukea. Lähijohtajilla tulee olla riittävät valmiudet puuttua työyhteisön sisäisiin ristiriitatilanteisiin ja väkivaltaan ja lähijohtajien ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen tulee olla avointa ja luottamuksellista, sillä johtamisella on suuri merkitys työhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Tutkimus perustuu eri puolella Suomea aikuispsykiatrisessa avohoidossa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien (n = 181) vastauksiin. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvän aiemman tutkimuksen kokoamiseksi. Tutkimuksessa rakennettiin malli kuvaamaan työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä näihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin mittari, jolla voidaan arvioida psykiatrisessa hoitotyössä kohdattua väkivaltaa ja työhyvinvointia.

Terveystieteiden maisteri Jenni Konttila väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 11.12.2020. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The hypothetical model of association between workplace violence and occupational well-being in psychiatric outpatient settings (Hypoteettinen malli työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä aikuispsykiatrisessa avohoidossa). Vastaväittäjänä toimii dosentti Lauri Kuosmanen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Helvi Kyngäs. Väitöstilaisuus alkaa lääketieteellisessä tiedekunnassa patologian laitoksen luentosalissa P117, Aapistie 5B,klo 12. Etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/2234883177