Väitös: Rajayhteistyö vakauttaa valtioiden suhteita ja palvelee EU:n turvallisuutta

Erityisesti paikallisten ja alueellisten toimijoiden välinen rajayhteistyö vakauttaa valtioiden rajat ylittäviä suhteita ja palvelee samanaikaisesti Euroopan unionin turvallisuusintressejä, todetaan Suomen ja Venäjän rajayhteistyötä tutkineessa väitöstutkimuksessa.

Euroopan unionin vakaita raja-alueita edistävän turvallisuusstrategian merkitys on korostunut erityisesti vuoden 2015 niin sanotun maahanmuuttokriisin jälkeen. Väitöstutkimuksessa tutkittiin, millainen rooli EU-rahoitteisella Suomen ja Venäjän välisellä rajayhteistyöllä on osana unionin rajaturvallisuusstrategiaa.

Viime vuosina Euroopan unionin laajentuessa itään se on saanut uusia naapurivaltioita, joiden turvallisuuskysymykset ovat nousseet poliittiselle agendalle myös unionin sisällä. Euroopan unioni onkin ollut vahvasti mukana torjumassa omalla naapurustoalueellaan tapahtuvia väkivaltaisia sotilaallisia yhteenottoja esimerkiksi Ukrainassa ja Balkanilla.

Suomen ja Venäjän välinen rajayhteistyö oli vaarassa joutua Venäjän vastaiselle pakotelistalle Ukrainan kriisin aikaan vuonna 2014. Suomalaiset poliitikot onnistuivat kuitenkin perusteellisella Brysselissä tehdyllä lobbaustyöllä vakuuttamaan Euroopan komission jättämään rajayhteistyötoiminnan pakotelistan ulkopuolelle. Tästä johtuen Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö on jatkunut Euroopan unionin ja Venäjän haastavista diplomaattisuhteista huolimatta.

Väitöstutkimuksen mukaan taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhön kohdennettuja EU-rahoitusmahdollisuuksia tulisi tukea ja kasvattaa tulevaisuudessa, sillä erityisesti paikallisten toimijoiden osaaminen ja verkostot edistävät yhteistyösuhteiden kehitystä ja jatkuvuutta. EU-rahoitteinen yhteistyö ei kuitenkaan vähennä epätasapainoisia suhteita suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä. Sen sijaan rahoitusta voidaan hyväksikäyttää kansallisten turvallisuusintressien ajamiseen kummallakin puolella rajaa. Tässä suhteessa rajayhteistyö onkin integroitunut merkittäväksi osaksi Euroopan unionin ulkorajojen turvallisuusstrategiaa.

Metodologisesti tutkimus rakentuu ensisijaisesti poliittisille asiakirjoille ja virkamieshaastatteluille (Euroopan komissiossa, ministeriöissä ja maakunnan liitoissa) sovelletulle kriittiselle diskurssianalyysille. Analyysi keskittyy rajayhteistyötoimijoiden välisiin suhteisiin ja heidän yksilöllisiin näkemyksiinsä ”rajaturvallisuudesta”.

Väitöstutkimus on julkaistu Nordia Geographical Publications -sarjassa.

----

Master of Arts Katharina Koch väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 6.6.2018. Maantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Geopolitics of Cross-Border Cooperation at the EU’s External Borders: Discourses of de-and re-bordering, territorial perceptions and actor relations within the Finnish-Russian ENI cooperation network (Euroopan unionin ulkorajayhteistyön geopolitiikka:

Rajan diskurssit, territoriaalisuus ja toimijoiden väliset suhteet suomalais-venäläisessä ENI-yhteistyöverkostossa). Vastaväittäjänä toimii professori Jarmo Kortelainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Anssi Paasi Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään Linnanmaalla salissa L10 klo 12 alkaen.