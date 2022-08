Väitös: Sosioekonomisen aseman vaikutus äitiys- ja lapsiterveyteen Jemenin maaseudulla

Abdullah Alosaimi tutki väitöskirjassaan äidin sosioekonomisen aseman yhteyttä äitiys- ja lapsiterveyteen sekä neuvolapalvelujen käyttöön Jemenin maaseudulla.

Tutkimuksessa analysoidaan tietoja, joita kerättiin laajan kotitalouksien poikkileikkaustutkimuksen avulla 15–49-vuotiailta jemeniläisnaisilta vuosina 2008–2009. Poikkileikkaustutkimuksen rahoitti ja organisoi lastenjärjestö Unicef.

Alosaimi kehitti kolme sosioekonomista indeksiä kuvaamaan hedelmällisessä iässä olevien jemeniläisnaisten tilannetta. Indekseistä yksi mittaa varallisuutta, toinen koulutusastetta ja kolmas asumisen laatua.

Tutkimuksen mukaan sosioekonomisella asemalla on yhteys merkittäviin vaihteluihin siinä, kuinka yleisiä niin spontaanit abortit kuin kohtu- ja kätkytkuolemat ovat. Tutkimuksen perusteella sosioekonominen asema vaikuttaa myös raskaudenehkäisyyn ja ehkäisyvälineiden käyttöön sekä siihen, kääntyykö ammattitaitoisen synnytysneuvojan puoleen ja käyttääkö neuvolapalveluita.



– Tutkimustulokset osoittavat selvästi, että pienituloiset ja matalasti koulutetut naiset tarvitsevat mitä suuremmissa määrin kunnollisesti järjestettyjä terveyspalveluita. Lisäämällä terveysneuvontaa voitaisiin myös vaikuttaa äitiys- ja lapsiterveyteen, Alosaimi toteaa.

Tutkimuksen yksi alkuoletuksista oli, että sosioekonomisten indeksien ja äitiyskuolleisuuden välillä vallitsisi voimakas yhteys. Tällaista yhteyttä tutkimus ei kuitenkaan löytänyt. Sosioekonomisia tekijöitä enemmän äitiyskuolleisuuteen saattaisivat vaikuttaa synnytyshoidon standardit. Korkeatasoisen äitiyshoidon tarjoaminen voikin olla lopulta avainasemassa äitiyskuolleisuuden vähentämisessä.

Alosaimi tutki myös, missä määrin naisten sukuelinten silpomista esiintyy Jemenissä. Tulokset viittaavat merkittävään eriarvoisuuteen väestöryhmien välillä. Lisäksi vanhemmat naiset ovat nuoria useammin ympärileikattuja. Silpominen vaikuttaa siis olevan harvinaisempaa nuorilla naisilla, mikä kielii paitsi myönteisestä kehityksestä Jemenissä myös yhteiskunnallisesta muutoksesta varsinkin nuorten naisten keskuudessa.

Väitöskirjan lähestymistavat ja löydökset auttavat kehittämään oikeansuuntaisia toimintamalleja, joilla on mahdollistaa vähentää sosioekonomisen aseman kielteistä vaikutusta äitiys- ja lapsiterveyteen ja neuvolapalvelujen käyttöön.



– Politiikan tasolla on syytä kiinnittää huomiota väitöskirjassa esitettyihin havaintoihin silpomisesta ja sen edelleen korkeasta esiintyvyydestä Jemenissä. Investoinnit tyttöjen koulutukseen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat keinoja, joilla silpomista voidaan vähentää, Alosaimi sanoo.

Master of Science (public health) Abdullah Alosaimin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja An Epidemiological Study of Women and Children’s Health in Yemen with Special Reference to Socioeconomic Determinants: Subnational household survey conducted in Yemen tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 31. elokuuta 2022 klo 12 alkaen. Väitöstilaisuus on Arvo-rakennuksen Visakorpi-auditoriossa (Arvo Ylpön katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Reija Klemetti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta.



Kuva: Garisah Ashomili