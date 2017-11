Väitös: Taajuuksien yhteiskäyttömallit taajuussääntelyssä

Vasta viime vuosina poliittinen ilmapiiri on muuttunut vastaanottavaisemmaksi uusille jaetuille taajuuksienkäyttömalleille. Tämän johtuu pitkälti matkapuhelinoperaattoreiden nopeasti kasvavasta tiedonsiirto- ja taajuustarpeesta. Käytäntöön päätyvä jaetun taajuudenkäytön malli on usein kompromissi eri toimijoiden kesken, ei välttämättä tehokkain vaihtoehto.

Väitöskirjan tavoitteena on analysoida eri taajuuksien yhteiskäyttömalleja keskittyen erityisesti kolmeen malliin, jotka ovat olleet kehitteillä taajuussääntelyssä: lisensoidun taajuuksien yhteiskäyttömalliin, kolmitasoisen taajuuksien yhteiskäyttömalliin ja TV-kaistojen yhteiskäyttömalliin.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimusyhteisö on kehittänyt valtavasti eri malleja ja tuloksia taajuuksien joustavaan yhteiskäyttöön. Kuitenkin vasta viime vuosina myös poliittinen ilmapiiri on muuttunut vastaanottavaisemmaksi uusille jaetuille taajuuksienkäyttömalleille. Tämän johtuu pitkälti matkapuhelinoperaattoreiden nopeasti kasvavasta tiedonsiirto- ja taajuustarpeesta, jonka myötä myös taajuuksien tehokkaan käytön tärkeys korostuu.

Väitöskirja analysoi eri toimijoiden rooleja taajuuksien yhteiskäytössä sekä heidän kannustimiansa ja keskeisimpiä kriteereitä, jotka voivat vaihdella suuresti. Käytäntöön päätyvä jaetun taajuudenkäytön malli onkin usein kompromissi eri toimijoiden kesken, ei välttämättä taajuuksien käytöltään tehokkain vaihtoehto. Analyysin tuloksena väitöskirjassa luodaan yleinen prosessimalli taajuuksien yhteiskäyttömallien toteutukselle.

---

Diplomi-insinööri Miia Mustonen väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa perjantaina 17.11.2017.

Tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Analysis of recent spectrum sharing concepts in policy making (Analyysi taajuuksien yhteiskäyttömalleista taajuussääntelyssä). Vastaväittäjänä toimii professori Erik Bohlin Chalmers University of Technologysta ja kustoksena dosentti Jari Iinatti Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa salissa L10 kello 12 alkaen.

Oppiarvo ja nimi: Diplomi-insinööri Miia Mustonen

Syntymäaika ja -paikka: 1979, Suomi

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1998, Merikosken lukio