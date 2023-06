Väitös: Terveystiedon nopea ja esteetön levittäminen verkko-oppimisen kautta saavutti laajan kohdeyleisön pandemian aikana

COVID-19 –pandemia haastoi oppimismateriaalien tuottajat entistä laajempaan läsnäoloon verkon kautta ja samalla yhä isompi osa oppimisesta ja tiedonhausta siirtyi sähköiseen muotoon. Tämän myötä tietoa välineenä käyttävien järjestöjen piti nopeuttaa tiedonvälittämistään ja siirtää oppimismateriaaleja verkkoon.

– Terveystiedon levittäminen oppimisympäristöä käyttämällä vaatii suunnittelua, jonka lähtökohtina ovat rajaton pääsy materiaaleihin sekä niiden vapaa käyttö ja uudelleen jakamisen mahdollisuus, FM Heini Utunen toteaa.

Verkko-oppimisen lähtökohtana terveystiedon välittäminen maailmanlaajuiselle yleisölle

Tutkimus tarkasteli keskeisiä näkökulmia terveystiedon välittämiseen maailmanlaajuiselle yleisölle niin aineiston luomisen kuin verkko-oppimisympäristön vaatimusten näkökulmasta.

– Esitän kahta eri viitekehystä reaaliaikaisen verkko-oppimisen kautta tehtävän terveystiedon levittämisen tueksi. Ne liittyvät oppimisympäristöjen vaatimuksiin, sähköisesti jaettavien aineistojen muotoihin sekä siihen, että oppimisympäristöjen käyttö olisi mahdollisimman esteetöntä oppijoille, Utunen sanoo.

Väitöstutkimus osoitti, että oppimisaineistojen suunnittelun lähtökohtana tulee olla niiden reaaliaikainen tuottaminen ja päivitettävyys, monikielisyyden mahdollistaminen sekä erilaisten esteiden poistaminen. Esteitä voivat olla esimerkiksi aineistojen kokoon ja muotoon liittyvät seikat, jotka vaikuttavat aineistojen jaettavuuteen myös alhaisissa verkkoyhteyksissä tai ilman internetiä.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset voivat hyödyttää verkkoympäristöjä tarjoavia tiedontuottajia, joiden tavoitteena on saavuttaa laaja määrä oppijoita helposti skaalautuvilla keinoilla erityisesti yhtäkkisissä ja nopeasti etenevissä kriisitilanteissa.

Pihtiputaalta kotoisin oleva Heini Utunen asuu Genevessä, Sveitsissä ja johtaa Maailman Terveysjärjestön hätäapuohjelman koulutusyksikköä. Koulutusyksikkö on tuottanut verkko-oppimismateriaaleja koronapandemian sekä useiden muiden epidemioiden aikana globaaliin käyttöön useille miljoonille käyttäjille kaikkialla maailmassa yli 70:llä eri kielellä.

Väitöstilaisuus perjantaina 1. syyskuuta

Filosofian maisteri Heini Utusen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Health Information Dissemination During Pandemics and Epidemics - Key requirements for online learning platforms and materials tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 1.9.2023 kello 13 Pinni B -rakennuksessa, auditoriossa 1096 osoitteessa Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Ebba Ossiannilsson Victoria yliopistosta Wellingtonista, Uudesta Seelannista. Kustoksena toimii professori J. Tuomas Harviainen Tampereen yliopistosta.