Väitös: Toimivat alasvaellusreitit ja istutuspoikasten laatu avainasioita lohikantojen elvyttämisessä

Lohen vaelluspoikasten eli smolttien selviytymiseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä laajasti käsittelevän väitöskirjan mukaan lohikalojen palauttamishankkeissa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota sekä jokivaelluksen onnistumiseen että vaelluspoikasistukkaiden laatuun ja istutuskäytäntöihin.

Viime vuosina Suomessa vaelluskalakantojen hoidossa päätavoitteeksi on nostettu kalakantojen luonnonkierron palauttaminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen rakennetuissa joissa tulee viemään vuosikymmeniä, ja istutuksia tullaan tarvitsemaan jatkossakin yhtenä menetelmänä hävinneiden tai heikentyneiden kalakantojen palauttamisessa.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin lohenpoikasten laitoskasvatuksen olosuhteiden muutosten ja istukkaiden vapautuskäytäntöjen vaikutusta vaelluspoikasten ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen. Tutkimus osoitti, että kasvatusolosuhteiden muutoksilla voidaan tuottaa lohen vaelluspoikasistukkaita, jotka ovat ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään lähempänä luonnossa kasvaneita vaelluspoikasia kuin nykyisillä vakiintuneilla kasvatusmenetelmillä tuotetut poikaset. Lisäksi istutuksen ajoittuminen villien vaelluspoikasten vaellusajankohdan mukaisiin ympäristöolosuhteisiin parantaa istukkaiden selviytymistä.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella voimalaitokset hidastavat vaelluspoikasten alavirtaan vaellusta tai ne toimivat pahimmassa tapauksessa jopa vaellusesteenä. Lisäksi vaelluspoikaset voivat vahingoittua turbiinien läpi uidessaan. Rakennetuissa joissa smolttien vaelluksen aikainen eloonjääminen usean padon yläpuolelta jokisuulle on heikkoa. Lohikalakantojen luonnonkierron palauttamisen onnistumiseksi voimalaitospadoille tuleekin jatkossa suunnitella ja rakentaa toimivat vaellusreitit myös alavirtaan liikkuville vaelluspoikasille tai muilla tavoin varmistaa smolttien turvallinen pääsy merelle.

Väitöstutkimus osoittaa, että vaikka lohikantojen palauttamishankkeiden näkyvin toimenpide on usein jokeen palaavia kutukaloja varten rakennettu kalatie, on tavoitteiden saavuttamiseksi kiinnitettävä huomiota myös muihin lohen elinkierron vaiheisiin. Väitöskirjan tulokset tarjoavat kattavaa tietoa vaelluspoikasten kohtaamista ongelmista rakennetuissa joissa, ja ne antavat myös suuntaviivoja ratkaisuvaihtoehdoille. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa erilaisten kalamerkintämenetelmien sopivuudesta lohen vaelluspoikastutkimuksiin.

Väitöstutkimus tehtiin Luonnonvarakeskuksessa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Maj ja Tor Nesslingin säätiön myöntämällä apurahalla.

----

Filosofian maisteri Riina Huusko väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa perjantaina 26.1.2018. Akvaattisen ekologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Downstream migration of salmon smolts in regulated rivers: factors affecting survival and behavior (Lohen vaelluspoikaset rakennetuissa joissa: selviytymiseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät). Vastaväittäjänä toimii dosentti Juhani Pirhonen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro (Luonnonvarakeskus). Väitöstilaisuus pidetään Linnanmaalla salissa IT115 klo 12 alkaen.