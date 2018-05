Väitös: Tutkijat tunnistivat imeväisten vaikealle hengitystieinfektiolle altistavia geenimuotoja

Janne Haverinen yrittäjyyden työelämäprofessoriksi 17.5.2018 12:24 | Tiedote

Tekniikan tohtori, IndoorAtlas-yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen Janne Haverinen on nimitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan työelämäprofessoriksi (Professor of Practice, PoP). Tehtävä on kolmivuotinen.