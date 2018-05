Väitös: Uusi leikkausmenetelmä vaivaisenluuhun

Lääketieteen lisensiaatti Tero Klemolan väitöskirjatyössä kehitettiin uusi leikkausmenetelmä suomalaisilla yleiseen vaivaisenluuongelmaan.

Vaivaisenluulla (hallux valgus) tarkoitetaan I-varpaan ja I-jalkapöytäluun välistä virheasentoa, jossa isovarvas kääntyy ja kiertyy kohti pikkuvarpaita, jolloin sisäsyrjään muodostuu pattimainen pullistuma eli ”vaivaisenluu”.

Vaivaisenluu on etenevä häiriö ja yleisin isovarpaan virheasento. Lieväasteinenkin vaivaisenluu heikentää jalkaterän ponnistuskapasiteettia ja haittaa alaraajan toimintaa.

Uudessa lähestymistavassa huomiota kiinnitettiin vaivaisenluuvirheasennon joustavuuteen, jonka perusteella korjausmenetelmä valittiin.

Valitun korjausmenetelmän vaikutusta selvitettiin jalan toimintakykyyn potilaan kävellessä. Lihastoimintatestin (nk. peroneus longus-aktivaatiotesti) avulla todettiin, että osa vaivaisenluupotilaista pystyy korjaamaan vaivaisenluuvirheasennon omalla lihastoiminnallaan. Tällä tavoin korjautuvaa vaivaisenluuvirheasentoa kutsutaan joustavaksi vaivaisenluuksi. Joustavan vaivaisenluun korjaaminen on mahdollista tehdä ensimmäisen jalkapöytäluun tyvinivelestä, isovarpaan tyviniveleen koskematta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa kehitetty leikkausmenetelmä, FTJDA (first tarsometatarsal joint derotational arthrodesis), poikkeaa aiemmin julkaistuista yli 130:sta vaivaisenluun korjausmenetelmästä siten, että siinä isovarpaan tyviniveleen ei kajota lainkaan. Lisäksi kolmiulotteinen virheasento korjataan kaikissa suunnissa. Leikkausmenetelmä lisää jalkaterän etu-sisäsyrjän ponnistustukevuutta ja parantaa jalkaholvin vakautta.

Väitöstutkimuksen toisessa osatyössä raportoitiin yli 5 vuoden aikana julkaistut radiologiset ja kliiniset tulokset, jotka liittyivät vaivaisenluukorjauksiin.

Uuden FTJDA-menetelmän tuloksia verrattiin myös yleisesti käytettyyn jalkapöytäluun kärkiosan katkaisu- ja siirtokorjausmenetelmään eli distaaliseen chevron-osteotomiaan. Myöhäisseurannan radiologiset ja kävelyanalyysitulokset olivat merkittävästi paremmat FTJDA-menetelmällä leikattujen ryhmässä, vaikka luista pattia ei poistettu eikä varvasniveltä avattu.

Väitöstutkimus lisää tietoa jalkaterän biomekaniikasta ja sen hyödyntämisestä vaivaisenluupotilaan tutkimisessa ja hoidossa. Lisäksi se tuo lisätietoa erilaisten korjausmenetelmien vaikutuksista vaivaisenluupotilaan kävelyyn.



Lääketieteen lisensiaatti Tero Klemola väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 18.5.2018. Ortopedian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Flexible hallux valgus. Results of a new surgical technique (Joustava vaivaisenluu. Uuden leikkaustekniikan tulokset). Vastaväittäjänä toimii professori Ilkka Kiviranta Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Juhana Leppilahti. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 1 klo 12.