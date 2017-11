Väitös: Uutta tietoa hiivan ja ihmisen piiloutuvista mitokondriaalisista proteiineista

Aineenvaihdunnan lokeroituminen on tumallisten solujen erityispiirre. Hyvä esimerkki tästä on mitokondriaalinen energia-aineenvaihdunta, joka tuottaa suuren osan solun toiminnan ylläpitämiseen tarvittavasta ATP:stä.

Useampaan soluosastoon paikantuvien proteiinien lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Samojen proteiinien kohdentaminen useampaan soluorganelliin vähentää solun toimintaa ohjaavien geenien lukumäärän tarvetta.

Työhypoteesimme on, että ribosomeissa proteiinisynteesin aloitus voi tapahtua lähetti-RNA:ssa muualla kuin perinteisen AUG-koodin kohdalla nykykäsitystä useammin. Jos näin on, osa mitokondriaalisista proteiineista on voinut jäädä tunnistamatta.

Työhypoteesimme ohjaamana tunnistimme lukuisia aikaisemmin tunnistamattomia mitokondriaalisia proteiineja, joiden synteesi hiivassa ei tapahdu AUG-aloituskoodin avulla tai joiden mitokondriaalinen muoto nisäkkäillä syntyy vaihtoehtoisen silmukoinnin kautta.

Lisäksi työssä selvitettiin, kuinka nisäkkäiden ja hiivan mitokondriot voivat tuottaa asetyyli-CoA:sta malonyyli-CoA:ta, jota tarvitaan mitokondrioissa tapahtuvan rasvahapposynteesin lähtöaineena.

Työn tulokset laajentavat tietoamme mitokondrioiden proteomista ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin mitokondrioiden toimintaa.

---

MSc Geoffray Monteuuis väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 1.12.2017. Biokemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Eclipsed distribution of a missing cache of mitochondrial proteins in yeast and mammals (Hiivan ja ihmisen piiloutuvat mitokondriaaliset proteiinit). Vastaväittäjänä toimii dosentti Riikka Martikainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Alexander Kastaniotis. Väitöstilaisuus alkaa Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan luentosalissa F101 (Aapistie 7) kello 12.

---

Oppiarvo ja nimi:

MSc Geoffray Monteuuis

Syntymäaika ja -paikka:

1988 Lyon (Ranska)

Yo-tutkintovuosi:

2006

Väitöskirjaa ei ole saatavana sähköisessä muodossa