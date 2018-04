Väitös: Varhaiskasvatuksen opiskelijat tieto- ja viestintäteknologian puolesta ja vastaan

Väitöstutkimuksessa on selvitetty lasten ja lastentarhanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiaintegraatiosta. Aihe on opetussuunnitelmauudistusten myötä ajankohtainen, mutta vähän tutkittu.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksittäinen opettajaopiskelija voi olla sekä teknologiaintegraation puolesta että sitä vastaan. Kanta riippuu siitä, minkä varhaiskasvatuksen kolmen perustehtävän – opetuksen, kasvatuksen vai hoidon – näkökulmasta opettajaopiskelija teknologiaintegraatiota tarkastelee.

Kun teknologiaintegraatiota tarkasteltiin opetuskehyksen kautta, näkemykset olivat myönteisiä. Kun näkökulma vaihtui hoitopainotteiseksi, näkemykset muuttuivat huomattavan kielteisiksi. Hoitokehyksen kautta tuotetut huolet kumpusivat usein uskomuksista, että lapset käyttävät liikaa tieto- ja viestintäteknologiaa kotona.

Tutkimuksen toinen keskeinen tulos on, että lasten ja opettajaopiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologialle antamat merkitykset eroavat toisistaan. Lapset suhtautuivat tieto- ja viestintäteknologian käyttöön mediakulttuurisen viitekehyksen kautta. He eivät esimerkiksi olleet kiinnostuneita digitaalisesta pelaamisesta sinänsä vaan juuri tietyistä aineistonkeruuhetkellä pinnalla olleista peleistä. Opettajaopiskelijat sen sijaan käsitteellistivät digitaaliset opetuspelit kontekstivapaina ja lapsia motivoivina opetusvälineinä.

Tutkimuksen aineisto koostuu lasten piirroksista ja haastatteluista sekä opettajaopiskelijoiden kirjoitelmista.

Tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan että opettajankoulutuksen kannalta. Jotta tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävä pedagoginen toiminta on lapsille merkityksellistä, tulee tieto- ja viestintäteknologiaa käsitellä mediakulttuurisena ilmiönä ja toiminnassa tulee olla tilaa lasten näkemyksille ja kokemuksille.

Opettajankoulutuksessa tulee panostaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan kokonaisvaltaisuuden huomioimiseen sekä opettajaopiskelijoiden usein epärealistisiin uskomuksiin lapsista ja teknologiasta.

Kasvatustieteen maisteri Pekka Mertala väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 27.4.2018. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Two worlds collide? Mapping the third space of ICT integration in early childhood education (Kahden maailman kohtauspisteessä? Varhaiskasvatuksen teknologiaintegraation kolmatta tilaa kartoittamassa). Vastaväittäjänä toimii professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Eila Estola. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12.