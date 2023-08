Väitös: Vastasyntyneiden syntymävauriot vähentyneet Suomessa

Kansainvälisessä hankkeessa pohditaan, millainen on kaikille ihmisille elämisen arvoinen maailma ja miten siihen päästään kasvatuksen keinoin 12.7.2023 13:50:48 EEST | Tiedote

Kasvatus kohti elämisen arvoista maailmaa -hankkeen tavoitteena on tutkia nykyajan polttavia kysymyksiä: mitä hyvä elämä tarkoittaa ja miten se voidaan saavuttaa niin, että maailma on kaikille ihmisille elämisen arvoinen. Hankkeessa on toteutettu 30 projektia, jotka on koottu kahdeksi kirjaksi. Niiden luvuissa kuullaan ihmisiä, jotka katselevat elämää hyvin erilaisista näkökulmista. Lisäksi tutkijat pohtivat kirjoissa kasvatusta ja sen käytäntöjä sekä sitä, miten niitä voidaan muuttaa maailman ongelmat paremmin kohtaaviksi.