Väitös: Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen

Väsymystä aiheuttavien lääkkeiden käyttö on ikääntyneillä henkilöillä yhteydessä puutteelliseen suuhygieniaan sekä huonoon suun terveyteen. Antti Tiisanojan väitöstutkimuksessa altistumista väsyttäville lääkkeille ja niiden käyttöä mitattiin sedatiivikuorman avulla. Sedatiivikuorma kuvastaa kokonaislääkityksestä aiheutuvaa väsyttävää vaikutusta ja tämän menetelmän käyttö erottaa väitöstutkimuksen aiemmista tutkimuksista.

Tutkimustyö perustuu väestöpohjaiseen Hyvän Hoidon Strategia (HHS)-tutkimukseen, johon osallistui 75 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia kuopiolaisia vuosina 2004-2005. Työssä tutkittiin tilastollisilla menetelmillä sedatiivikuorman vaikutuksia syljeneritykseen, kuivan suun tunteeseen, hampaiden reikiintymiseen, hampaiden ympäryskudosten tulehdukseen sekä suuhygieniaan. Näiden lisäksi yksi työn osio selvitti antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksia kuivaan suuhun ja kyseisiä tuloksia verrattiin väsyttävien lääkkeiden vaikutuksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että henkilöillä, joilla oli sedatiivikuorma, oli keskimäärin enemmän kariesta, alentunut syljeneritys sekä puutteellinen suuhygienia verrattuna henkilöihin, joilla ei ollut sedatiivikuormaa. Antikolinergiset lääkkeet olivat myös yhteydessä kuivaan suuhun ja tämä yhteys ilmeni eri tavalla kuin väsyttävillä lääkkeillä.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että väsyttäviä lääkkeitä käyttävät ikääntyneet henkilöt tarvitsevat perusteellisia suun sairauksia ennaltaehkäiseviä toimia sekä säännöllisiä suun tutkimuksia.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Antti Tiisanoja väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 19.1.2018. Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Sedative load and oral health among community-dwelling older people (Sedatiivikuorma ja suun terveys kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä). Vastaväittäjänä toimii professori Timo Närhi Turun yliopistosta ja kustoksena Professori Pekka Ylöstalo. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan auditoriossa F101 (Aapistie 7) kello 12.

Syntymäaika ja -paikka:

1988 Loimaa

Yo-tutkintovuosi ja koulu:

2007, Loimaan lukio