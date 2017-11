Väitös: Verenvuotojen syyt ja seuraukset sepelvaltimokirurgiassa

Lääketieteen lisensiaatti Reija Mikkolan Oulun yliopistossa 1. joulukuuta tarkastettava väitöskirjatyö osoitti selkeästi, että kirurgin yksilöllisillä taidoilla on huomattava merkitys sepelvaltimokirurgiaan liittyvien verenvuotojen ja sen myötä uusintaleikkausten määrään. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli määrittää sepelvaltimokirurgiaan liittyvän verenvuodon riskitekijöitä sekä verituotteiden siirtojen vaikutusta ohitusleikkauspotilaiden ennusteeseen.

Sydänpotilailla ohitusleikkaus on edelleen varsinkin vaikean sepelvaltimotaudin paras hoitovaihtoehto. Ohitusleikkaukseen liittyy kuitenkin merkittävä verenvuodon sekä näihin kytkeytyvien haittatapahtumien riski. Vuotojen hoitona käytetään yleisesti verensiirtoja ja toisinaan joudutaan tekemään uusintaleikkaus runsaan verenvuodon takia.

Tutkimus osoitti yli 557 000 ohitusleikkauspotilaan aineistolla, että verenvuodon jälkeisiin uusintaleikkauksiin liittyy huomattava kuoleman ja haittatapahtumien riski. Myös verituotteiden käyttöön osoittautui liittyvän annosriippuvaisesti lisääntynyt riski saada aivoinfarkti sepelvaltimoleikkauksen yhteydessä.

Verituotteista varsinkin verihiutale- ja jääplasmasiirtoihin todettiin liittyvän vielä suurempi aivoinfarktin riski kuin punasolusiirtoihin. Lisäksi väitöskirjatyö osoitti yli 2000 ohitusleikkauspotilaan aineistolla, että minkä tahansa verituotteen antoon sepelvaltimoleikkauksen yhteydessä liittyy lisääntynyt kuoleman ja sydänkuoleman riski.

Verenhyytymistä estävien lääkkeiden tiedetään lisäävän verenvuotoja, mutta toisaalta niillä on aivoinfarktilta suojaavia vaikutuksia. Väitöskirjatutkimus osoitti, että asetyylisalisyylihappolääkityksen jatkaminen ilman keskeytyksiä ohitusleikkauksissa saattaa vähentää aivoinfarktien riskiä lisäämättä silti verenvuodon riskiä. Myös pitkäaikainen warfariinihoito osoittautui turvalliseksi ohitusleikkauksen aikana, eikä sen käyttö lisännyt verenvuotoja tai muita haittatapahtumia.

Runsaan verenvuodon ehkäiseminen sekä verituotteiden säästäväinen käyttö suojaa siis potilasta aivoinfarktilta ja johtaa parempaan ennusteeseen ohitusleikkauspotilailla.



Lääketieteen lisensiaatti Reija Mikkola väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 1.12.2017. Sydän- ja rintaelinkirurgian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Determinants and clinical implications of bleeding related to coronary artery bypass surgery (Verenvuotojen syyt ja seuraukset sepelvaltimokirurgiassa). Vastaväittäjänä toimii professori Jouko Jalonen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja kustoksena professori Jyrki Mäkelä.



Oppiarvo ja nimi: Lääketieteen lisensiaatti Reija Mikkola



