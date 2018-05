Väitös: Yrittäjä hyötyy liiketoimintamallin suunnitelmallisesta luomisesta

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että yrittäjien tulisi pitää liiketoimintamallin luominen suunnitelmallisena ja johdettavana prosessina, jossa olisi hyvä olla avoin erilaisille mahdollisuuksille ja liiketoimintamallivaihtoehdoille.

Väitöskirjassa tutkittiin tapoja, joilla yrittäjät luovat liiketoimintamalleja liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntääkseen. Tutkimuksessa liiketoimintamallin luominen nähdään jatkuvana prosessina, jossa yrittäjät tekevät päätöksiä ja valintoja epävarmuuden vallitessa ja toimivat näiden mukaisesti. Toiminta mahdollistaa tehtyjen päätösten ja valintojen hyväksyttävyyden ja taloudellisen kannattavuuden testaamisen todellisuutta vasten.

Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena, ja sen aineisto on kerätty päiväkirjamenetelmää hyödyntäen. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin 155 päiväkirjaa neljästä eri vastaajaryhmästä: yrityskiihdyttämöstä Oulussa, Oulun yliopiston järjestämässä yrittäjyysprojektissa, Aalborgin yliopiston Business Model Design Centerin järjestämässä yrityksen perustamiskoulutuksessa ja kahdessa aloittavien yrittäjien tiimissä Helsingissä.

Yrittäjillä on keskeinen rooli taloudellisen arvon luomisessa, ja liiketoimintamallin luominen ja hyödyntäminen voidaan nähdä oleellisena osana yrittäjyyden prosessia. Suomea luonnehtiikin toimivaan koulutusjärjestelmään ja avoimuuteen nojaava dynaaminen ja innovatiivinen yrittäjyyskulttuuri.

Tästä huolimatta monet alkavat yritykset kamppailevat selviytyäkseen liiketoimintamahdollisuuksien, uusien liikeideoiden, riittävien resurssien ja yrittäjien osaamisen asettamissa rajoissa.

Yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksiin ja -malleihin liittyvään toimintaan kohdistuva tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia hahmottaa ja selittää yrittäjyyttä ja sen prosesseja käytännössä. Vaikka perinteisesti liiketoimintamahdollisuus on nähty keskeisenä yrittäjyyden elementtinä, aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole juurikaan analysoitu toiminnan näkökulmasta liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä tarvittavien liiketoimintamallien luomista.

Liiketoimintamallin luomisessa omien sisäisten oletusten tunnistaminen ja peilaaminen ulkoista todellisuutta ja toiminnasta saatua palautetta vasten nousee yrittäjän keskeiseksi kyvykkyydeksi. Käytännössä työn tuloksia voidaan hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa sekä yrittäjien ja yritysten tukemisessa.

M.Sc. Irina Atkova väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 30.5.2018. Kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on From opportunity to business model – an entrepreneurial action perspective (Yrittäjänäkökulma liiketoimintamallien luomiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen). Vastaväittäjänä toimii professori Lorenzo Massa Vienna University of Economics and Businessista ja kustoksena dosentti Petri Ahokangas. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA105) klo 12.00.