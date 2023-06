Väitös: Digitaalisella musiikkiteknologialla lupaavia mahdollisuuksia terveydenhuollossa ja opetuskäytössä

FM Andrew Danso Adun väitöskirja valottaa digitaalisen musiikkiteknologian soveltamista terveyteen liittyvissä ja opetuksellisissa ympäristöissä.

Väitös koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka käsittelevät kattavasti digitaalisen musiikkiteknologian potentiaalin.

Millaisia mahdollisuuksia nämä teknologiat tarjoavat musiikkiterapiassa ja opetuksellisissa ympäristöissä?

Miten palautemekanismeja voidaan tehokkaasti hyödyntää musiikkiterapiassa ja opetuksessa?

Millaisia käytännön tapoja musiikkiterapeutit ja opettajat voivat hyödyntää digitaalista ja musiikkiteknologiaa?

Kokeellisen intervention testaaminen

Ensimmäinen pandemian aikana toteutettu osatutkimus selvittää, miten teknologia helpotti musiikkiterapian toteutusta ja tarjosi arvokkaita näkemyksiä etähoitovaihtoehdoista.

Toinen tutkimus syventyy lupaaviin tuloksiin, joita Virtual Reality (VR) ja musiikkiterapiainterventioiden avulla saatiin aikaiseksi tapauksissa, joissa kuntoutus oli laiminlyöty. VR:n ja musiikkiterapian intersektionaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia kuntoutuskäytäntöihin.

Lisäksi tutkimus korostaa musiikillisen järjestelmän kehitystä, jossa hyödynnetään innovatiivista suunnittelua fyysisen aktiivisuuden stimuloimiseksi. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia musiikkiteknologian integroimiseen fyysisen kunto-ohjelmien yhteyteen.

Viimeinen tutkimus suoritettiin suomalaisessa luokkahuoneessa. Siinä vertailtiin innovatiivista KAiKU Music Glovea vakiintuneeseen iPad-teknologiaan.

Tulokset osoittavat merkittäviä eroja testituloksissa. iPad-teknologia havaittiin suotuisammaksi.

FM Andrew Danso Adun musiikkiterapian väitöskäsikirjoituksen "The use of technology in music-based interventions for health and education" tarkastustilaisuus pidetään 29.6.2023 alkaen klo 12.00 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii assistant professor, PhD Kathleen Agres (Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore) ja kustoksena yliopistotutkija Marc Thompson (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9652-9

Taustatietoja:

Andrew Danso Adu on musiikkiterapian tohtoritutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on kotoisin Iso-Britanniasta. Danson työ keskittyy interventiotutkimukseen, jossa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta, musiikkiteknologiaa ja musiikkiterapiaa aivohalvaus- ja laiminlyöntipotilaiden parissa.

Lisätietoja:

Andrew Danso, Jyväskylän yliopisto

+358 40 664 3034

andrew.a.dansoadu@jyu.fi

https://www.researchgate.net/profile/Andrew-Danso