Vakavissa vaikeuksissa olevat vauvaperheet jäävät ilman apua

Pienten lasten vanhemmat hakevat entistä enemmän apua ongelmiinsa. Apua saa esimerkiksi vauvan uniongelmiin, jos vanhemmat jaksavat sitä hakea. Vakavissa vaikeuksissa ja pitkäkestoista tukea tarvitsevat jäävät kuitenkin entistä useammin ilman apua.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan mielenterveys- tai päihdeongelmista, arjen kaoottisuutta tai omien voimavarojen riittämättömyydestä kärsivien vauvaperheiden avun saanti on vähentynyt. Yli puoli vuotta kestävää kuntoutusta tarvitsevien vauvaperheiden avunsaanti ensikodeissa on vähentynyt lähes kolmanneksella. Viime vuonna ensikodissa oli 236 äitiä, kun edellisvuoden määrät ovat olleet yli 300. Ympärivuorokautista apua tarvitsevia yritetään hoitaa entistä enemmän liian kevyissä tuen muodoissa. Perheet ovat eriarvoisessa asemassa, sillä avun saamisen määrittelee pitkälti palveluun ohjaavan kunnan talous, eivät vauvan ja vanhempien tarpeet.

- Usein kuntoutusta tarjotaan vasta viimeisenä keinona ja on tyypillistä, että perheiden kriisit ovat jo niin vaikeita, että kuntoutuminen on hankalaa. Monesti perheiden ongelmat on havaittu jo vauvan odotusvaiheessa, mutta toimenpiteisiin ryhdytään vasta kun lapsi on jo syntynyt ja tilanne on kriisiytynyt pahoin, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä

Jaksamiseen haetaan apua chateistä

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan ilmapiiri on muuttunut ja perheiden oma aktiivisuus avunhakemiseen on lisääntynyt. Esimerkiksi vauvan uniongelmiin apua hakevia ja oman jaksamisen kanssa kamppailevia vanhempia on ollut ennätysmäärä.

- Neuvontaa ja tukea antavat chat-palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja niistä saatu apua rohkaisee vanhempia hakemaan apua myös silloin, kun vaikeudet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Vanhempien oma-aloitteellisuutta pitäisi kaikin tavoin tukea ja mahdollistaa se, että apua saa ajoissa, sanoo Särkelä.

Liitto järjestää vauvaperheiden uniongelmiin chatin kerran viikossa. Kerralla mahtuu noin 5 vanhempaa ja tulijoita on aina enemmän kuin pystymme auttamaan.

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Tulevan hallituksen pitää investoida lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin, osan ongelmat ovat syventyneet ja osa perheistä jää ilman apua. Tulevalla hallituskaudella on katkaistava ylisukupolvisen syrjäytymisen kierteet sekä turvattava pitkäjänteisellä politiikalla ja riittävän pitkäkestoisella avulla lasten oikeudet, sanoo Sipoossa 19.5. kokoontunut Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous kannanotossaan.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää välttämättömänä, että uusi hallitus valmistelee hallituskaudet ylittävän lapsistrategian ja varaa sille riittävät resurssit. Suomen pirstaleinen lapsipolitiikka on saanut useita huomautuksia YK:n Lapsen oikeuksien komitealta. Tilanne on kestämätön eikä se muutu ilman määrätietoisia ja pitkäjänteisiä toimia. Lapsistrategian yksi keskeinen asia tulee olla ylisukupolvisen syrjäytymisen ja eriarvoisuuden katkaiseminen. Suomessa on vakavassa ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä 20 000 lasta ja nuorta. Heidän palvelukustannuksensa yhteiskunnalle ovat noin miljardi euroa vuodessa. Sen lisäksi ovat valtavat inhimilliset kustannukset ja hätä lasten ja nuorten elämässä.



Lapsiperheköyhyys on kansallinen häpeä vauraassa Suomessa, jossa syntyvyys laskee ja jossa nuoret perheet eivät uskalla hankkia lapsia. Lapsiperheköyhyys koskettaa tuoreimman pienituloisuustilaston mukaan 150 000 lasta ja se on viime vuosina lisääntynyt.Tutkitusti kaikkein vaurioittavinta on vauvavaiheen köyhyys. Vauvavaiheen tukeminen on kannattava investointi inhimillisesti ja taloudellisesti. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseen tarvitaan huolellisesti valmisteltuperusturvan kokonaisuudistus, ripeästi toteutettu lapsilisän korotus, yksinhuoltajien aseman parantaminen ja kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen lapsiperheille. Jokaisella lapsella on jatkossa oltava oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, vaatii liitto.

Lapsiperheiden aseman parantamiseksi tarvitaan myös hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärä työntekijää kohden tulee säätää lailla, koska nykytilanne on kestämätön. Sote-uudistuksen jatkotyössä sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa tulee kehittää rinnakkain ja toteuttaa uudistus vaiheittain. On varmistettava sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton toimiminen yhteen monitarpeisten lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin vastaamiseksi. Muuten palveluilla ei ole tavoiteltua vaikutusta perheiden tilanteeseen ja rahat menevät hukkaan. Järjestöt tulee ottaa voimavaraksi uudistuvassa rakenteessa, eikä vaarantaa niiden toimintaedellytyksiä. Ilman järjestöjen osaamista ei Suomessa jatkossakaan pärjätä.

Ensi-ja turvakotien liiton mielestä tarvitaan kaikkein vaativinta apua tarvitsevien, lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset osaamis- ja tukikeskukset, OT-keskukset. Näin voidaan turvata nykyistä paremmin apu muun muassa kaikkein vakavimpiin perheväkivaltatilanteisiin ja vakaviin huolto- ja tapaamisriitoihin ja ehkäistä pahimmillaan perhesurmia.Niiden toimintaa voidaan käynnistää jo olemassa olevan lainsäädännön pohjalta.