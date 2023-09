VAKEn rahoitustilanne on muuttunut haasteellisemmaksi toisen vuosineljänneksen aikana

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 5. syyskuuta. Kokouksen merkittävin puheenaihe oli taloustilanne, sillä asialistalla oli hyvinvointialueen toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus.

Kokouksen aluksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy turvallisuuden ja varautumisen periaatteet. Turvallisuuden ja varautumisen periaatteet kokoavat yhteen hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuden, ja täydentää hallintosäännön kirjauksia.

Näiden periaatteiden hyväksymisen jälkeen (aluevaltuuston kokous 11.9.) on syksyn 2023 aikana tarkoitus koota turvallisuuden ja varautumisen koskevat ohjeet ja menettelytavat käsikirjaan.

Tarkemmat tiedot turvallisuuden ja varautumisen periaatteista löytyvät esityslistan yhteydestä hyvinvointialueen päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Toinen osavuosikatsaus ennustaa yli 60 miljoonan euron alijäämää

Taloustilanne puhutti aluehallitusta, kun käsittelyvuoroon tuli hyvinvointialueen toinen osavuosikatsaus.

Toisen vuosineljänneksen aikana rahoitustilanne on myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella muuttunut aiempaa haastavammaksi. Ennusteen mukaan alijäämä on noin 60 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä kustannukset arvioitiin liian mataliksi. Toiminnan kustannukset ovat nousseet enemmän kuin hyvinvointialue on saanut rahoitusta. Kustannuksia ovat lisänneet esimerkiksi palkankorotukset, vuokratyövoima, palveluiden ostot, ICT-kulut sekä inflaatio.

Haastavasta tilanteesta huolimatta hyvinvointialue on kyennyt turvaamaan tarvittavat palvelut asiakkailleen ja kehittämään toimintaansa. Tämä on huomionarvoista, sillä Vantaa ja Kerava on kasvava hyvinvointialue, jossa tarve palveluille kasvaa nopeammin kuin rahoitusta saadaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valmistelee uudistusohjelmaa vuosille 2024–2026, sillä alijäämän kaventaminen on välttämätöntä. Ohjelma tähtää palveluiden tuottamisen ja järjestämisen rohkeaan uudistamiseen, jotta hyvinvointialue voi vastata kasvavaan palvelutarpeeseen annetulla rahoituksella, ja samalla säästää.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kasvaa ja ikääntyy voimakkaasti, joten leikkaaminen ei ole vaihtoehto. Uudistuminen on keino löytää säästöjä. Uudistusohjelmassa pureudutaan asiakkaiden hyvinvoinnin varmistamiseen, palveluiden tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä henkilöstön saatavuuden parantamiseen.

Keskustelun jälkeen aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Aluehallituksen tarkastettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI 12.9. klo 12 alkaen.