Vakio Grand Prix´stä 300 000 euroa kolmen nettiporukalle Lahteen – paras miinus kaksi -harava puraisi

Vuoden viimeinen Vakio Grand Prix toi 300 000 euron takuupotin kolmen osuuden nettiporukalle Lahteen tapaninpäivänä (kierros 52/2017). Ainut täysosuma tuli 27,60 euron haravalla, jossa oli takuuna paras tulos miinus kaksi.

Tarkka voittosumma on 301 361,10 euroa. Kukin nettiporukan jäsenistä maksoi pelistä 9,20 euroa ja voitti 100 453,70 euroa. Täysosuman lisäksi haravaan osui 13 kappaletta 15 oikein -tuloksia, joilla voittosumma kasvoi yhteensä 1 361,10 eurolla. Porukan tekijä voi myydä osuuksia itse luomalleen suljetulle ryhmälle tai avoimesti kaikille Veikkauksen asiakkaille.

Rivin vaikeustasoa nosti runsas tasapelien lukumäärä: peräti seitsemän peliä 18:sta päättyi pistejakoon.

Vakio Grand Prix 2, tiistai 26.12.2017

1. Manchester U – Burnley 2–2 X

2. Chelsea – Brighton 2–0 1

3. Watford – Leicester 2–1 1

4. Bournemouth – West Ham 3–3 X

5. Huddersfield – Stoke 1–1 X

6. West Bromwich – Everton 0–0 X

7. Liverpool – Swansea 5–0 1

8. Barnsley – Preston 0–0 X

9. Bristol C – Reading FC 2–0 1

10. Nottingham – Sheffield W 0–3 2

11. Hull – Derby 0–0 X

12. Middlesbrough – Bolton 2–0 1

13. Birmingham – Norwich C 0–2 2

14. Burton Albion – Leeds U 1–2 2

15. Sheffield U – Sunderland 3–0 1

16. Cardiff C – Fulham 2–4 2

17. Ipswich T – QPR 0–0 X

18. Brentford – Aston Villa 2–1 1

Voitonjako

18 oikein 1 kpl 300 000,00 €

17 oikein 3 kpl 10 262,70 €

16 oikein 56 kpl 549,70 €

15 oikein 588 kpl 104,70 €

MiniVakio

7 oikein 74 kpl 112,60 €